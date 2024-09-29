人民网仰光9月28日电 （记者谢佳君）9月27日，中国驻缅甸使馆在仰光举办庆祝中华人民共和国成立75周年暨马珈大使到任招待会。中国驻缅甸大使马珈、缅甸国家管理委员会秘书昂林兑上将、自然资源与环境保护部长钦貌伊以及缅方各界友好人士、各国驻缅使节、国际组织代表、中资企业、华侨华人等500余人出席。

中国驻缅甸大使马珈在招待会上发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

马珈在致辞中回顾新中国成立75年来取得的伟大发展成就，表示时隔29年回到缅甸，切身感受到缅甸发生的变化和中缅友好合作的深度和广度。中方始终将发展中缅关系放在周边外交重要位置，坚持面向全体缅甸人民的对缅友好政策，不断促进中缅民心相通，持续深化务实合作，更好造福两国和两国人民。

招待会气氛热烈友好，马珈与昂林兑上将共切蛋糕并祝酒，来宾纷纷祝贺中华人民共和国成立75年来取得的举世瞩目的发展成就，积极评价中缅友好合作成果，期待中缅胞波友谊更好造福两国和两国人民。现场展出了“美丽中国”主题图片展，向来宾赠送介绍中国和中缅友好的图书光盘和文化产品。

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