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热点问答｜以军打死真主党领导人影响有多大

2024年09月29日08:40 | 来源：新华网
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新华社贝鲁特9月28日电 热点问答｜以军打死真主党领导人影响有多大

新华社记者程帅朋 李军 王卓伦

以色列军方28日发表声明说，黎巴嫩真主党领导人哈桑·纳斯鲁拉在以军27日的空袭中死亡。同日晚些时候，真主党发表声明证实纳斯鲁拉身亡。有舆论认为，纳斯鲁拉身亡“是中东地区近几十年来的惊天大事”。纳斯鲁拉何许人？真主党损失情况如何？地区局势又将如何演变？

纳斯鲁拉何许人

纳斯鲁拉1960年出生于黎巴嫩首都贝鲁特郊区的一个什叶派穆斯林家庭。早年，纳斯鲁拉加入了黎巴嫩什叶派组织“阿迈勒”运动。1982年，以色列军队入侵黎巴嫩。同年，在伊朗的支持下，黎巴嫩真主党成立，纳斯鲁拉随即加入真主党，致力于抵抗以色列的占领。

1992年，时任真主党总书记阿巴斯·穆萨维遭以色列暗杀，纳斯鲁拉随即接任真主党总书记一职至今。在纳斯鲁拉的领导下，真主党在几十年间发展为黎巴嫩国内一支重要的政治和军事力量。

一些西方国家认为真主党是伊朗在中东的重要代理人，与伊朗联系密切，得到伊朗的经济和军事支持。

自去年10月7日新一轮巴以冲突爆发以来，真主党不时向以色列北部发动袭击，以军空袭和炮击黎南部目标进行报复。黎以冲突连日来持续升级，27日至28日以色列对贝鲁特南郊的真主党中央总部等战略目标发动密集空袭。

以色列军方28日发表声明说，黎巴嫩真主党的“决策核心和战略领导人”纳斯鲁拉在以军27日的空袭中死亡。近4小时后，真主党发表声明证实纳斯鲁拉身亡。

2024年9月28日凌晨拍摄的以军轰炸黎巴嫩首都贝鲁特南郊后产生的浓烟。新华社/美联

真主党损失有多大

自本月17日黎巴嫩发生传呼机爆炸事件以来，黎以冲突陡然升级。以色列近日频繁对贝鲁特南郊发动定点打击，重点针对真主党高级领导人。

7月底以来，已有多名真主党高级指挥官死于以军空袭：7月30日，纳斯鲁拉的军事顾问福阿德·舒库尔身亡；9月20日，真主党精锐部队拉德万部队指挥官易卜拉欣·阿基勒、艾哈迈德·马哈茂德·韦赫比等多人身亡；9月24日，真主党火箭导弹部队指挥官易卜拉欣·库拜西身亡；9月26日，真主党无人机部队指挥官穆罕默德·侯赛因·萨鲁尔身亡；与纳斯鲁拉一同被打死的还有真主党在黎南部地区指挥官阿里·卡尔基。

为了形象说明真主党遭受重大打击，以军在社交媒体上上传了一个死亡人物关系图：纳斯鲁拉位于最顶层，舒库尔、阿基勒、库拜西、卡尔基四人位于第二层；萨鲁尔等身亡的另外六人位于第三层。

黎巴嫩《东方－今日报》刊文指出，在经历了“毁灭性的一周”后，外界对真主党当前的作战能力几乎一无所知，而以色列则展示了近20年来为这场战争所作的充分准备。

上海外国语大学中东研究所教授丁隆认为，纳斯鲁拉长期担任真主党领导人，在真主党内发挥着不可替代的作用，他的身亡对真主党的指挥和动员能力、战斗力和士气将造成重大打击。

黎巴嫩政治分析人士里法特·巴达维则认为，过去几十年的经历说明，真主党的“军事基础设施和战略”不会因其领导人身亡而被削弱，因为那些身居要职的指挥官均有继任者。

以军此前称，真主党拥有超过10万名战斗人员、十几万枚火箭弹和大量无人机。但《以色列时报》28日援引以高级官员的话说，以色列已在几小时内将真主党过去30年建立的导弹和火箭弹打击能力摧毁一半。

地区局势如何演变

在以色列27日空袭真主党总部后，舆论普遍认为，以色列和真主党已处于“全面战争”状态，纳斯鲁拉身亡后，局势进一步升级的可能性很大。

以色列《国土报》近期刊文称，以色列和真主党已转入全面战争，没有人知道战争将如何结束，也没有人知道战争会留下多少瓦砾和尸体。

黎巴嫩《东方－今日报》认为，纳斯鲁拉身亡不仅会对黎巴嫩产生重大影响，还将对整个地区产生深远影响。该报说，很难想象真主党不对此作出有力回击，而这又将引发以色列更强烈的报复，“以色列将把贝鲁特南郊当作第二个加沙”。

此外，据伊朗迈赫尔通讯社28日报道，伊朗伊斯兰革命卫队高级将领阿巴斯·尼尔福鲁尚也在以色列对黎巴嫩的空袭中死亡。

宁夏大学中国阿拉伯国家研究院执行院长牛新春认为，无论真主党作何反应，27日的空袭显示以色列已经决定大规模进攻了。他说，真主党将因纳斯鲁拉身亡而实施大规模报复，地区局势将进一步升级。也门胡塞武装、伊拉克什叶派民兵组织、巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）乃至伊朗都可能发起策应行动。

(责编：崔越、刘洁妍)

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