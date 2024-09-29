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石井启一出任日本公明党党首

2024年09月29日08:39 | 来源：新华网
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　　新华社东京9月28日电（记者胡晓格　郭丹）日本公明党28日在东京召开党代表大会，石井启一在大会上正式接替此前宣布将卸任公明党党首的山口那津男，出任公明党新党首，任期两年。

　　此前，由于山口那津男任期即将届满，且表示放弃竞选连任公明党党首，该党发布了党首竞选公告。除公明党干事长石井启一以外，无其他候选人报名参选，石井未经投票自动当选公明党新党首。这是公明党自2009年以来时隔15年更换党首。

　　当天，公明党代表大会还确定了该党领导层，包括批准西田実仁担任新一任干事长。

　　石井当选后表示，公明党当务之急是恢复民众对政治的信任，作为执政联盟成员，该党将全力推进政治改革。他强调，公明党要全力打赢下一届众议院选举、明年的东京都议员选举和参议院选举“三大政治决战”。

　　当日，日本自民党新总裁石破茂出席公明党代表大会。他呼吁继续维持执政联盟合作。据日本媒体报道，石井将于30日和石破茂就两党联合执政达成协议。

　　2012年12月，公明党应赢得日本众议院选举的自民党之邀结成两党联合政权，成为执政党至今。

　　石井现年66岁，10次当选日本众议院议员，曾任国土交通大臣。

(责编：崔越、刘洁妍)

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