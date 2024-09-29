人民网里约热内卢9月27日电 （记者时元皓）当地时间9月26日，中国军事文化周活动亮相巴西里约热内卢，“维护世界和平的中国军队”图片展、中国巴西军乐团联合演出等系列活动相继举行，为巴西民众、旅巴华侨华人等两国各界人士带来精彩纷呈的视听盛宴。

“维护世界和平的中国军队”图片展开幕式现场。主办方供图

在当天下午于里约海军博物馆举行的图片展开幕式上，中国人民解放军国际传播代表团团长毛乃国少将表示，军事力量应该是和平、正义的守护者，不能成为霸权、掠夺的大棒。中国军力发展是和平力量的增长、是稳定因素的增强。中国兼爱非攻、以武止戈的战略文化，与巴西追求和谐、热爱和平的文化底蕴异曲同工，“守护和平、命运与共”是中国的也是巴西的愿景，是心声更是行动。中国军队愿与巴军一道，一起为建设更加和谐美好的世界而努力。

出席活动的中国驻里约热内卢总领事田敏表示，两军关系是中巴双边关系的重要组成部分。举办中国军事文化周，通过内容丰富、形式多样的交流活动，增进两军相互了解和友谊，是落实两国元首重要共识的实际举措。期待中巴两国在军事和防务等领域进一步加强交流互鉴和友好合作，为促进世界和平稳定与繁荣发展作出更大贡献。

巴西海军历史遗产和文献局局长吉尔伯托·科尔表示，保存历史文化遗产是保存记忆、维护和平的前提，非常荣幸海军博物馆能够成为图片展的举办地点，让公众通过此次活动看到中国维护世界和平的很多历史性时刻。巴西和中国同为人口众多的大国，应该携手世界各国维护海洋持久和平，促进世界和平稳定。

当天晚上，巴西海军陆战队军乐团、中国人民解放军军乐团演出分队队员等在塞西莉亚·梅雷莱斯音乐厅联袂为大家献上《歌唱祖国》《瓜拉尼序曲》等中巴名曲。演出中途，解放军军乐团演出分队为观众带来了《阿里山的姑娘》《云宫迅音》等中国名曲，并加奏富有巴西特色的《兰巴达》以表达对热情的巴西民众的感谢，将演出推向高潮，现场掌声经久不息；巴西海军陆战队军乐团带来了《茉莉花》改编曲目以表达对解放军军乐团的敬意。

巴西海军陆战队军乐团、中国人民解放军军乐团演出分队部分队员同台演出。人民网记者 时元皓摄

据了解，本次中国军事文化周活动于9月20日在巴西拉开序幕，先后在巴西利亚、里约热内卢举行，内容包括国防政策对话、联合军乐演出、主题图片展览和文化产品推介等。本次活动聚焦“守护和平 命运与共”主题，着重阐释构建人类命运共同体理念、三大全球倡议，展示中华优秀传统军事文化和新时代强军文化，旨在增进中巴两军战略互信和传统友谊，促进中巴两国文明交流互鉴。

中国人民解放军军乐团演出分队队员现场演奏多首中国名曲。人民网记者 时元皓摄

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