新华社北京9月28日电 综合新华社驻外记者报道：连日来，以色列猛烈空袭黎巴嫩南郊，炸死黎巴嫩真主党总书记纳斯鲁拉，震惊国际社会。伊朗、伊拉克、土耳其、俄罗斯等国纷纷谴责以色列对黎军事行动。

伊朗总统府28日发布声明说，伊朗总统佩泽希齐扬对真主党总书记纳斯鲁拉等人的牺牲表示哀悼。他说，国际社会不会忘记，“这次袭击的命令是从纽约发出的”，美国人无法避免与以色列同流合污。伊朗外交部发言人也对纳斯鲁拉身亡表示哀悼，并表示他的抵抗之路将继续延伸下去。

伊拉克总理媒体办公室28日发表声明说，以色列针对纳斯鲁拉的袭击已越过“所有红线”，不顾地区稳定和各国民众安危，不计后果地推动局势升级。伊拉克再次呼吁国际社会采取果断措施，制止以色列对加沙和黎巴嫩的侵略行径。伊拉克总理苏达尼同日宣布全国为纳斯鲁拉哀悼三天。

土耳其总统埃尔多安28日在社交媒体上发表声明，谴责以色列针对黎巴嫩的“种族灭绝政策”。但声明没有提及纳斯鲁拉。声明说，黎巴嫩和黎巴嫩人民开始成为以色列“种族灭绝、占领和入侵政策”的新目标。由于以色列的“野蛮袭击”，包括儿童在内的许多黎巴嫩人上周遭到“屠杀”，“任何有良知的人都不能接受、原谅这种屠杀，并让其合法化。”埃尔多安在声明中向遇难者表示哀悼。

俄罗斯外交部28日发布消息说，俄方强烈谴责以方谋杀真主党领导人的行为，这给黎巴嫩和整个中东都带来沉重后果。俄方呼吁以方立即停止军事行动，为调解危机创造条件。

巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）28日发表声明说，哈马斯向黎巴嫩人民以及真主党表示诚挚的哀悼、同情和声援。哈马斯以最强烈的言辞谴责以军对贝鲁特南郊的侵略和袭击，认为这是一种“懦弱的恐怖主义行为”，已开始公然威胁国际安全与和平。以色列对这一“令人发指的罪行”及其对该地区安全与稳定的严重影响负有全部责任。美国政府应为其在政治、外交、军事、安全和情报方面对以方的持续支持负责，为以色列针对巴勒斯坦和黎巴嫩人民不断升级的恐怖主义的持续沉默负责。

也门胡塞武装发言人28日发表声明说，对纳斯鲁拉被暗杀表示深切哀悼，称他的身亡是一个“巨大的损失”，他的鲜血将成为“困扰以色列的诅咒”，将引发对以色列的进一步抵抗。

法国总理巴尼耶28日说，黎巴嫩局势“极其严重”，他非常担心在黎法国人的安全。他表示，法国将关注局势的发展。法国外交部28日发表新闻公报说，法国外交部正在与黎巴嫩当局和法国在该地区的合作伙伴保持联系，以防发生不稳定和动荡事件。

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