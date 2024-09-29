人民网迪拜9月27日电 （记者管克江）中国建材集团25日在沙特首都利雅得举行活动，为其沙特综合服务中心揭牌。该统一装备服务平台将为中东客户提供专业化的装备供应、加工维修、运维服务和技改培训等服务。沙特工业与矿产资源部非金属矿开发司司长莫斯利赫·阿莱姆拉尼表示，沙特正在推进减碳和新能源开发计划，欢迎中企参与沙特经济建设。

中国建材集团是全球最大的建材制造商和世界领先的新材料开发商和综合服务商。中国建材集团董事长周育先致辞表示，集团高度重视与沙特伙伴的全面合作。深耕沙特的20余年来，集团围绕工程技术服务、海水淡化、贸易业务、科研合作等领域，为推动沙特经济社会发展作出了积极贡献。未来将与沙特方拓展深度合作，采用投资新建、重组整合、技术服务和科研合作等方式，为沙特经济多元化转型和实现“2030愿景”贡献力量。

沙特水泥公司首席执行官穆罕默德·阿杰尼表示，希望与中企加强互惠合作，为实现沙特“2030愿景”作出更大贡献。沙特阿拉伯国家石油公司（沙特阿美）亚洲业务副总裁穆罕默德·穆勒西姆表示，沙中在先进非金属材料、低碳建筑材料、储能解决方案等领域具备广泛合作空间。

此前9月24日，中国建材与沙特阿美在沙特东部城市宰赫兰签署了合作框架协议，计划在沙特设立生产基地，生产风电叶片、氢能储罐、低碳建筑材料等，还将成立培训、检验和认证中心，并计划共建联合技术研发中心和实验室，共同促进技术创新。

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