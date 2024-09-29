新华社洛杉矶9月28日电（记者谭晶晶）美国太空探索技术公司的“龙”飞船28日从美国佛罗里达州发射升空，搭载美国和俄罗斯宇航员飞往国际空间站。

美国航天局直播画面显示，“龙”飞船于美国东部时间28日13时17分（北京时间29日1时17分）搭乘“猎鹰9”火箭从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地发射升空。随后，飞船与火箭分离，继续飞向国际空间站。火箭第一级顺利在发射场着陆回收。按计划，飞船将在美国东部时间29日17时30分（北京时间30日5时30分）与国际空间站对接。

这次代号“Crew-9”的航天任务是载人“龙”飞船第九次为国际空间站运送轮换宇航员。搭乘“龙”飞船前往空间站的两名宇航员分别是美国宇航员尼克·黑格和俄罗斯宇航员亚历山大·戈尔布诺夫。据美国航天局介绍，两名宇航员将在空间站开展200多项科学实验和技术演示，包括血液凝固研究、湿度对植物在太空环境生长的影响以及宇航员视力变化等。

按计划，“龙”飞船将于明年2月返回地球，届时除了搭载执行此次任务的两名宇航员，还将接回因美国波音公司“星际客机”飞船故障滞留空间站的两名美国宇航员。

“龙”飞船是美国首个由私营企业建造并运送宇航员往返空间站的载人飞船，也是自美国航天飞机之后首个获美航天局认证的常规运送宇航员往返空间站的载人飞船。

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