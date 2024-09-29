新华社俄罗斯喀山9月28日电（记者黄河）当地时间28日17时，一架从上海浦东起飞的中国东方航空公司客机在俄罗斯鞑靼斯坦共和国喀山国际机场平稳降落，标志着上海和喀山之间首条直飞航线正式开通。

喀山国际机场当天为“上海-喀山”首航航班举行“过水门”仪式，并赠送每位旅客当地特色小吃。

中国驻喀山总领事向波在首航仪式上说，在庆祝中华人民共和国成立75周年暨中俄建交75周年之际，在金砖国家领导人喀山会晤即将举办之际，开通上海至喀山航线适逢其时。相信直航不仅将为上海、喀山两地搭建便捷的空中走廊，也将成为双方文化交流和经济合作的加速器，为中国与俄罗斯鞑靼斯坦共和国及其他地区合作带来更多机遇和可能。

中国东方航空集团有限公司副总经理李晔在仪式上表示，东航执飞的上海至喀山定期航线是两地之间首条直飞客运航线，也是俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区与中国交往全面推进的又一成果。

俄罗斯鞑靼斯坦共和国旅游委员会主席伊万诺夫表示，直飞航线的开通将使喀山成为中国旅客前往俄罗斯的又一个入境点，为两国民众了解彼此创造很多机会。“鞑靼斯坦共和国和喀山欢迎更多中国旅客的到来。”

“我们一下飞机就看到载歌载舞的俄罗斯朋友，这让我们深受感动!”来自上海的汤女士告诉新华社记者，她和家人一直希望到俄罗斯看一看，直飞航线的开通让她有机会到喀山感受多元文化的交融。

旅客何女士告诉新华社记者，直飞航线的开通节约了旅途时间，“未来希望带着父母再坐这趟航班来喀山旅游”。

俄罗斯鞑靼斯坦共和国的首府喀山是一座拥有千年历史的古城，也是俄重要旅游城市。据悉，东航“上海-喀山”直飞航线计划每周执行3个班次往返。直飞航线开通前，旅客往返于上海与喀山之间需要在莫斯科或迪拜等第三地中转。

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