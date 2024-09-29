人民网马尼拉9月27日电 （记者樊帆）9月26日，中国驻菲律宾大使馆在马尼拉举办招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立75周年。

中国驻菲律宾大使黄溪连、菲律宾总统夫人丽莎·马科斯、菲律宾参议长弗朗西斯·埃斯库德罗出席，菲律宾副总统莎拉·杜特尔特、副外长拉扎罗发来视频致辞。菲律宾代理外长德维加，总统中国事务特使许智钧、颜杰奇，众议院少数派领袖利巴南、秘书长维拉斯科，菲军副总参谋长巴兰东，菲政府有关部门负责人，苏禄苏丹公主基拉姆、菲中了解协会主席兰比诺等各界友好人士，以及华社侨领，其他国家驻菲使节、国际组织代表和驻菲中资机构、外派教师、留学生等近千人参加。

中国驻菲律宾大使黄溪连在招待会致辞。人民网记者 樊帆摄

黄溪连在致辞中表示，75年来，中国共产党团结带领全国各族人民从积贫积弱迈向繁荣富强，取得辉煌成就。中国稳居世界第二大经济体地位，成为世界经济增长的重要引擎和稳定力量，惠及包括菲律宾在内的亚洲各国。

黄溪连表示，2025年将迎来中菲建交50周年。历史表明，当双方能够妥善处理和管控分歧时，中菲合作之路就越走越宽。让我们重温50年前两国领导人的建交初心、胸怀两国人民福祉、牢记两国根本利益，共同排除干扰，坚持中菲友好合作大方向，塑造共同繁荣和持久和平。

菲律宾总统夫人丽莎·马科斯出席国庆75周年招待会。人民网记者 樊帆摄

莎拉在致辞中表示，祝贺中国取得令人惊叹的进步和成就。菲中关系由双方历史和地理纽带塑造，我们的伙伴关系植根于主权平等及相互信任和尊重。当今世界日益紧密联系在一起，促进本地区和平稳定比以往任何时候都更加关键。

拉扎罗在致辞中表示，菲方钦佩中国在短短一代人的时间里取得的巨大成就，祝愿中国在发展道路上继续取得更大成绩。菲中关系虽历经波折，但双方均展现出通过对话与外交手段和平解决挑战性问题的坚定决心。两国即将迎来建交50周年。菲方期待与中方共同纪念这一重大里程碑，携手努力，共同追求和平、繁荣与发展，实现互利共赢。

菲律宾总统夫人丽莎·马科斯（左三）、菲律宾参议长弗朗西斯·埃斯库德罗（右二），菲律宾政府有关部门负责人等出席招待会。人民网记者 樊帆摄

招待会现场展出了“庆祝中华人民共和国成立75周年”主题图片展，设置了中国文化和企业展台，表演了精彩的文艺节目。与会嘉宾们纷纷祝贺中华人民共和国成立75周年，盛赞中国取得举世瞩目的经济社会发展成就，期待中菲关系行稳致远，造福两国和世界人民。

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