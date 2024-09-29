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CGTN民调丨好感度持续攀升 全球受访者点赞中国式现代化万千气象

2024年09月29日08:08 | 来源：央视新闻客户端
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在中华人民共和国成立75周年之际，中央广播电视总台CGTN联合中国人民大学，通过新时代国际传播研究院连续第二年发布“中国好感度”全球民意调查。结果显示，受访者对中国的好感度持续攀升，经济、科技、文化和国际影响力获得赞誉，“全球南方”国家受访者以及34岁以下的青年受访者对中国式现代化理念与成就格外认可。

中国形象好感度攀升 高质量发展信心值拉满

关于中国国家形象的调查，受访者的好感度和认同度稳中有升。其中，92%的受访者认同中国是重要的国家，较去年小幅增长1.4个百分点；89%的受访者认为中国是成功的国家，较去年增长4.8个百分点；77.8%的受访者认为中国是值得尊敬的国家，较去年增长1.3个百分点。

与好感度同步攀升的，还有全球受访者的来华意愿。调查中，认为“中国是有吸引力的国家”的受访者占比两年间增加了14.8%，达到72.7%；另有79.5%的受访者表示自己愿意到中国旅游、访问或学习，这一观点在18至24岁受访者中占比达89.7%，在25至34岁的受访者中占比为88.4%。

“全球南方”看向中国 中国实力获普遍青睐

作为世界第二大经济体和最大的发展中国家，中国式现代化为世界各国特别是“全球南方”国家实现现代化提供了全新借鉴。调查中，全球受访者高度评价新时代新征程中国式现代化的理念和成就，充分肯定中国在深度参与全球治理进程中的积极贡献和巨大影响。

在经济表现方面，92.3%的受访者称赞中国经济实力强劲，这一调查结果与去年基本持平。其中，中东国家受访者的认可度达到98.4%，非洲国家和南美洲国家受访者的认同度分别为97.7%和95.5%。

此外，81.3%的受访者对于中国经济长期向好充满信心，较去年上升7.1个百分点，认同度排在前五位的分别是非洲国家受访者（94.7%）、中东国家受访者（92.8%）、南美洲国家受访者（90.8%）、东南亚国家受访者（88%）和南亚及中亚国家受访者（85.9%）。

另有89.2%的受访者肯定中国经济对世界经济的卓越贡献，较去年上升9.7个百分点，非洲国家、中东国家和南美洲国家受访者的认同度分别为96.3%、95.2%和93.9%。

在科技表现方面，中国的科技实力同样受到全球受访者认可。其中，92.3%的受访者认为中国的科技实力令人赞叹，排名前五位的分别是非洲国家受访者（98.7%）、南美洲国家受访者（97.3%）、中东国家受访者（96.9%）、南亚及中亚国家受访者（96.8%）以及东南亚国家受访者（93.9%）。

另有87%的受访者积极评价中国科技对世界发展有重要贡献，较去年上升2.1%。

全球青年看好中国 中国影响获充分信任

调查中，全球多数受访者对中国国家形象抱有好感，其中七成受访者选择“非常好”。值得一提的是，18至24岁和25至34岁的青年受访者持同样好感度的占比最高，分别达到83.65%和81.4%，远高于其他年龄段的受访者。

近年来，世界各地越来越多的青年人来到中国，对中国经济社会的真实情况有了切身的感受。调查发现，34岁以下的青年受访者对中国政治制度和政府治理能力表示认可，其中，有72.6%的18至24岁受访者和73.1%的25至34岁受访者认为，中国的政治制度是成功的。

此外，青年受访者称赞中国政府的社会治理能力，认同度均远超平均水平。其中，89.5%的18至24岁受访者认为中国政府提高了教育水平，87.2%的25至34岁受访者认为中国政府完善了基础设施；82.1%的18至24岁受访者认为中国政府提高了民众的收入水平。

在国际影响力方面，92.8%的18至24岁受访青年和91.1%的25至34岁受访青年积极评价中国国际影响力，高于87.2%的整体认同度。

其中，82.5%的18至24岁受访者支持其所在国家积极参与中国发起的国际合作项目；另有72.4%的18至24岁受访者和71.6%的25至34岁受访者认为，中国走和平发展道路对维护世界和平稳定，以及推动构建更加公平合理的国际秩序意义重大。

这项调查面向来自全球41个国家的16400位受访者展开，受访者遍及北美洲、欧洲、非洲、大洋洲及东南亚、东亚、南亚和中亚及中东地区。既有来自美国、英国、法国、日本等发达国家的受访者，也有来自巴西、肯尼亚、墨西哥、印度尼西亚等发展中国家的受访者。

(责编：袁勃、牛镛)

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