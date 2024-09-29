9月24日至28日，第二十一届中国—东盟博览会、中国—东盟商务与投资峰会（以下简称“东博会”“峰会”）在广西南宁举行。本届东博会和峰会期间，百余个项目成功对接，发布多项成果文件，展示了中国同东盟国家合作最新成果，为推动区域经济一体化、谱写更为紧密的中国—东盟命运共同体注入新动力。

建立对话关系30多年来，中国和东盟走出一条睦邻友好、合作共赢的光明大道，迈向日益紧密的命运共同体。2013年10月，习近平主席提出，愿同东盟国家共建21世纪海上丝绸之路，携手建设更为紧密的中国—东盟命运共同体，得到东盟国家积极响应。2021年11月，在中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会上，习近平主席提出共建和平、安宁、繁荣、美丽、友好“五大家园”，与东盟国家领导人共同宣布建立全面战略伙伴关系。中国和东盟在相互尊重中促进理解与信任不断增强，在合作共赢中促进区域经济融合持续加深，在共商共建中促进互联互通明显提升，在友好交往中促进人文纽带日益拉紧。中国和东盟始终携手前行，已成为亚太区域合作中最为成功和最具活力的典范，成为推动构建人类命运共同体的生动例证。

作为深化中国东盟合作的务实平台，东博会和峰会见证了中国同东盟关系的快速发展，助推中国—东盟全方位合作高水平运行，产业合作不断深化，货物贸易越发畅旺。中国—东盟信息港、中国—中南半岛经济走廊、中国—东盟港口城市合作网络等一批重点国际合作项目纷纷落地，中国和东盟智慧城市、人工智能、电子商务等领域合作不断加强，具有全球竞争力的新兴产业集群开始加速形成。东盟秘书长高金洪表示，东博会和峰会多年来为建设一个更加互联互通、充满韧性活力的地区奠定基础，有助于推动区域实现共同繁荣。

走过了“黄金十年”“钻石十年”，东博会和峰会开启了“镶钻成冠”的新阶段，将进一步汇聚合作共赢的澎湃动力，推动中国同东盟合作结出更多硕果。本届东博会和峰会以“亲诚惠容同发展，镶钻成冠创未来——促进中国—东盟自由贸易区3.0版建设和区域高质量增长”为主题，展现中国同东盟国家加强合作，推动区域共同繁荣发展的巨大潜力。东盟国家领导人认为，聚焦促进东盟—中国自由贸易区3.0版建设和区域高质量增长，这是在新形势下地区经济体所做的战略选择，将促进地区和世界和平稳定与繁荣发展。

东博会和峰会立足中国与东盟合作，着眼同世界各国分享合作机遇。近年来，东博会和峰会不断从服务中国和东盟合作向服务《区域全面经济伙伴关系协定》合作和高质量共建“一带一路”延伸，进一步做大开放“蛋糕”。本届东博会和峰会期间，海湾阿拉伯国家首次参展，上海合作组织地方经贸合作示范区与上海合作组织秘书处首次联合亮相，东盟与中日韩（10+3）产业链供应链对接大会举行……东博会和峰会为推进区域经济一体化打造更大平台、提供更多机遇，在更大范围、更高水平促进合作共赢。柬埔寨副首相兼内阁办公厅大臣翁赛维索表示：“我们选择开放，而不是保护主义；选择多边主义，而不是单边主义；选择合作而不是对抗，这是高质量发展以及互利包容的基础。”

中国过去是、现在是、将来也永远是东盟的好邻居、好朋友、好伙伴。发挥好东博会和峰会平台作用，以自贸区3.0版建设为契机，进一步扩大贸易和相互投资，加强区域产供链互联互通，中国和东盟各国必将释放各领域务实合作潜力，实现更高水平的互利共赢，推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体，为促进地区和世界和平稳定与繁荣发展作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年09月29日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)