本报联合国9月27日电 （记者李志伟）当地时间9月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部出席安理会中东问题高级别会议并致辞。

王毅表示，中东局势令人担忧，中东不稳，天下难安。面对当前困难和挑战，国际社会不能置身事外，安理会更不能无所作为。

王毅提出中方四点主张：

一是战争冲突不能持续，必须立即实现全面停火。要以最大的紧迫感推动加沙“永久停火、全面撤军”，黎巴嫩的主权应当得到维护，黎巴嫩人民的安全应当予以保护。

二是“巴人治巴”不能背离，必须携手推进战后治理。要坚持“巴人主导、巴人所有、巴人治巴”原则，统筹推进加沙战后治理。鼓励巴勒斯坦各派落实好《关于结束分裂加强巴勒斯坦民族团结的北京宣言》。中方呼吁召开战后重建会议，倡议国际社会、地区国家和区域组织积极参与。

三是公道正义不能缺席，必须尽快激活“两国方案”。安理会应支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国，为落实“两国方案”作出新的努力。

四是国际支持不能缺位，必须维护中东和平稳定。国际社会要在充分尊重中东国家意愿基础上，支持中东国家运用自身智慧解决地区热点难点问题。

王毅强调，中国是中东国家的战略伙伴，始终是中东和平的建设者、中东稳定的促进者、中东发展的贡献者。我们愿同包括阿拉伯和伊斯兰国家在内所有热爱和平、主张正义的国家一道，共同为早日平息战火、遏阻冲突外溢、落实“两国方案”、促进中东和平不懈努力。

《 人民日报 》（ 2024年09月29日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)