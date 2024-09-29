人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

乌克兰危机“和平之友”小组在联合国成立

2024年09月29日05:58 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报联合国9月27日电  （记者李志伟）当地时间9月27日，乌克兰危机“和平之友”小组部长级会议在纽约联合国总部举行。会议由中共中央政治局委员、外交部长王毅与巴西外长维埃拉、总统首席特别顾问阿莫林共同主持，埃及外长阿卜杜勒阿提、印度尼西亚外长蕾特诺、南非国际关系与合作部长拉莫拉、墨西哥外长巴尔塞纳、赞比亚外交与国际合作部长汉贝等17个“全球南方”国家代表出席。

　　王毅表示，我们在此聚会只有一个目的，那就是寻求和平。乌克兰危机已进入第三个年头。战火仍在蔓延，外溢风险上升，和平曙光尚未显现，局势发展令人担忧。本次会议的初衷，就是团结更多力量，汇聚更强声音，为推动停火止战、实现持久和平作出“全球南方”国家的努力。

　　王毅指出，中国在乌克兰问题上始终秉持客观公正立场，始终坚持劝和促谈，始终站在和平一边。习近平主席明确提出“四个应该”的原则立场，这是中方在乌克兰问题上的根本遵循。中方据此发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，派出特使开展穿梭外交，中国还同巴西联合发布了“六点共识”。中方的主张和斡旋努力得到了国际社会，特别是“全球南方”国家的广泛响应。

　　王毅强调，在和平与战争之间，要坚定选择和平。形势越胶着、危机越严峻，越不能放弃和平希望，越不能松懈和平努力。乌克兰战事持续得够久了。推动局势缓和是当务之急，中方愿同巴西一道，再次呼吁遵守冲突降温“三原则”，即战场不外溢、战事不升级、各方不拱火，尤其不得使用大规模杀伤性武器，不得攻击核电站等和平核设施。国际社会要坚定站在和平一边，为和平积累条件，为和平争取希望。

　　在和解和仇恨之间，要坚定选择和解。俄乌是搬不走的邻居，和睦相处是各方共同期盼，也是唯一正确选择。要尊重各国主权独立和领土完整，遵守联合国宪章宗旨和原则，重视各国合理安全关切，保障各民族正当生存空间。俄罗斯民族和乌克兰民族在同一片土地上共同生活，创造了共同的历史。应该没有解不开的心结，理应共同开辟美好未来。

　　在对话与对抗之间，要坚定选择对话。冲突再大、矛盾再深，最终都要回归到对话谈判轨道。乌克兰危机全面升级之初，俄乌双方曾接近达成协议，但却无果而终，其中原因应予反思。期待当事方考虑适时重启和谈，在对话中相向而行，在谈判中求同存异，公平讨论所有和平方案，推动构建新的安全架构。

　　王毅说，巴西、中国、南非、埃及、印度尼西亚、土耳其等国家，作为致力于乌克兰危机政治解决的“全球南方”伙伴，同意在联合国平台发起乌克兰危机“和平之友”的倡议。“和平之友”不是要在冲突中选边站队，不是要搞集团对抗，也不是要取代现有平台。我们希望依托联合国，汇聚更多“全球南方”国家，发出更多客观、平衡、理性的声音，为停火止战、重启和谈积累条件、营造氛围。“和平之友”是开放的，欢迎更多志同道合的国家特别是“全球南方”国家参加进来。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月29日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部