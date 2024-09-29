本报纽约9月27日电 （记者李志伟）当地时间2024年9月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间应约会见美国国务卿布林肯。

王毅表示，在两国元首战略引领下，中美关系在曲折动荡中实现重回巴厘岛、通往旧金山，取得的进展来之不易，值得珍惜。中美关系止跌企稳，符合两国人民利益，顺应国际社会期待，能否延续这一势头，取决于双方努力。美方不能总是以“两副面孔”对华，一边肆无忌惮围堵打压中国，一边若无其事同中国对话合作。美方既然多次表示无意同中国发生冲突，就要从根子上树立理性对华认知，构建正确相处之道，以尊重的态度开展对话，以互惠的精神推进合作，以慎之又慎的态度处理分歧，而不是动辄“从实力地位出发”，我行我素，任性妄为，把以前的错误当成继续犯错的借口。

王毅强调，当前台海局势的最大危险是赖清德之流越来越猖獗的“台独”行径。“台独”与台海和平水火不容。如果美方真心希望台海和平稳定，就应恪守一个中国原则，履行三个联合公报，停止武装台湾，公开反对“台独”，支持中国和平统一。

王毅说，中方坚决反对美方对华经贸科技打压。国家安全不能泛政治化，“小院高墙”不能成为“大院铁幕”。中方绝不接受人权“教师爷”的指手画脚，更反对打着人权幌子干涉中国内政。两国人文交流至关重要，美方应以实际行动消除障碍。

王毅阐述中方在南海问题上的严正立场，强调中方坚持同直接当事国通过对话协商解决分歧。美方不要总是在南海兴风作浪，不要破坏地区国家维护南海和平稳定的努力。

王毅指出，中方在乌克兰问题上的立场坦坦荡荡，始终坚持劝和促谈，为推动政治解决作出自己的努力。美方应当停止对中方的抹黑栽赃、滥施制裁，停止借此制造对立、鼓动阵营对抗。

双方一致认为会晤是坦诚、实质性的，认同中美两国需要找到长久和平共存之道。双方将继续落实两国元首旧金山会晤达成的重要共识，开展对话合作，妥善管控分歧，争取两国关系稳定、健康、可持续发展。

双方同意就国际地区热点问题保持沟通，适时举行新一轮中美亚太事务磋商。

《 人民日报 》（ 2024年09月29日 03 版）

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