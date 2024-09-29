新华社联合国9月28日电（记者潘云召 邓仙来）当地时间9月28日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部出席第79届联合国大会一般性辩论，阐述了中国式现代化的世界意义。

王毅说，中华人民共和国即将迎来75周年华诞。75年来，国际形势风云变幻，中国的选择始终未变，那就是集中力量为人民谋幸福、为民族谋复兴，同时也为人类谋进步、为世界谋大同。中国在追求自身发展的同时，始终胸怀天下，不断以自身新发展为世界提供新机遇。前不久，中国共产党二十届三中全会做出进一步全面深化改革、推进中国式现代化的重要决定，开启了中国携手世界共同发展进步的新的征程。

王毅指出，中国式现代化将有力促进世界和平稳定。中华文明崇尚和平理念，中华民族没有扩张传统。近代中国曾饱受列强欺凌，深知和平弥足珍贵，发展来之不易。中国是世界上唯一将和平发展写入宪法的大国，是五核国中唯一承诺不首先使用核武器的国家。我们积极探索并践行中国特色热点问题解决之道，为破解安全困境、完善安全治理提供助力，为消弭冲突、建设和平铺路架桥。中国每发展一步，和平力量就壮大一分。

中国式现代化将有力促进共同发展。中国不追求独善其身，愿同各国携手同行。通过进一步扩大高水平开放，主动对接国际高标准经贸规则，营造市场化、法治化、国际化一流营商环境。中国已同多个国家全面互免签证，扩大单方面免签，不断便利中外人员往来。中国大力推动高质量共建“一带一路”，以实际行动支持联合国2030年可持续发展议程。中国加快落实支持“全球南方”合作八项举措以及支持非洲和平发展的一系列重要倡议，助推“全球南方”国家在现代化道路上阔步前行。

中国式现代化将有力促进完善全球治理。中国始终支持联合国不断改革发展，打造“联合国2.0”。国际金融体系需要与时俱进，全球治理应当更为均衡有效。联合国系统应呼应发展中国家的正当诉求，提升“全球南方”国家的代表性和发言权。

中国式现代化将有力促进人类文明进步。中国式现代化既扎根于中华大地，也借鉴了各国文明成果，开创了人类文明新形态，为各国探索现代化道路提供了新的选择。中国主张不同文明相互尊重，相互借鉴，共同推进人类文明事业。推动设立文明对话国际日，倡导加强国际人文交流合作，推动各国人民相知相亲。

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