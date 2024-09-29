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王毅：2758号决议没有灰色地带，没有模糊空间

2024年09月29日05:31 | 来源：新华网
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　　新华社联合国9月28日电（记者邓仙来 潘云召）当地时间9月28日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部出席第79届联合国大会一般性辩论，就台湾问题阐述中方立场。

　　王毅说，台湾是中国领土不可分割的一部分，这既是历史，也是现实。《开罗宣言》《波茨坦公告》明确规定把日本窃取的中国领土，包括台湾、澎湖列岛归还中国，构成了二战后国际秩序的重要组成部分。53年前，就是在这座神圣庄严的大厅，第26届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切权利，承认中华人民共和国政府代表是中国在联合国唯一合法代表，并立即把台湾地区的代表从联合国及其所属一切机构中驱逐出去。这一决议彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题，明确不存在“两个中国”，不存在“一中一台”。在这一原则问题上，没有灰色地带，没有模糊空间。中国必将实现完全统一，台湾必将回归祖国怀抱，这是任何人、任何势力都阻挡不了的历史大势!

(责编：胡永秋、杨光宇)

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