新华社纽约9月27日电 当地时间9月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间同俄罗斯外长拉夫罗夫、巴基斯坦国防部长阿西夫、伊朗外长阿拉格齐举行四国外长阿富汗问题第三次非正式会议。

王毅表示，过去3年来，阿局势总体平稳过渡，中俄巴伊四国引领地区国家，团结应对阿富汗变局，帮助阿富汗稳定经济民生、扩大对外交往、改善治安状况，守护了地区和平安宁。阿富汗虽重获新生，但重建发展任重道远，长治久安还面临不少困难挑战。

王毅就引导阿富汗局势走向提出四点建议：

一要共筑安全。密切跟踪盘踞在阿富汗的恐怖组织动向，强化情报交流互享，扩大执法安全合作。充分发挥阿富汗邻国外长会、上海合作组织等机制平台的反恐安全协作功能，共同应对风险挑战，最终实现根除阿富汗境内暴恐集团的目标。

二要综合施策。共同落实好支持阿富汗重建的“屯溪倡议”，通过深化地区经贸投资、互联互通和大项目合作，帮助阿富汗培育自主发展能力。支持上合组织在阿富汗问题上发挥更大作用，支持联合国协调国际社会稳阿助阿，帮助阿富汗改善人道困局，推进重建发展。

三要维护公道。让阿富汗成为各方合作的平台，而不是地缘博弈的场所。美国对阿富汗切断援助、冻结资产、实施制裁，是阿富汗经济民生困局无法实质改善的关键因素。美国应将扣押的阿富汗海外资产用于支持阿富汗缓解民生困难，发展禁毒替代种植，安置归国难民。

四要正面引导。推动国际社会聚焦阿富汗面临的最紧迫困难，以建设性方式推动阿富汗重建发展，以平等尊重方式引导阿执政当局改善并加强对妇女儿童权利的保护。以灵活方式同阿富汗加强治国理政经验交流，鼓励伊斯兰世界特别是海湾国家发挥特殊影响，支持阿富汗探索契合时代要求和民众意愿的现代化道路。

四方认为，一个稳定繁荣的阿富汗对邻国和地区安全至关重要。一致同意坚持不干涉内政原则，推动阿富汗政府包容施政、保护人权，合作打击恐怖主义，稳定国内局势，早日实现重建发展。

(责编：胡永秋、杨光宇)