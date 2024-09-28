9月27日，第十届金砖国家通信部长会议在俄罗斯因诺波利斯举行。会议以“平衡主权和互联互通”为主题，围绕人工智能、数字基础设施、数字能力等议题进行广泛讨论。工业和信息化部副部长张云明率团出席会议并发言。

张云明表示，在全球数字化浪潮中，金砖各国致力于提高数字包容发展水平、促进数字经济繁荣。中方将稳步扩大制度型开放，积极推动金砖框架下政策交流、知识共享、技术转移、联合研究、人才培养等领域务实合作，期待同金砖各国一道，共同构建普惠平衡、协调包容、合作共赢、共享繁荣的全球数字经济格局。一是加强政策沟通，凝聚治理共识。发挥好金砖国家、国际电信联盟等多边机制作用，加强政策对接和立场协调，维护广大发展中国家共同利益，营造开放、包容、公平、公正、非歧视的数字经济发展环境。二是促进设施建设，夯实数字底座。共同建设可及、可负担、可持续的数字基础设施，支持移动通信、数据中心、海陆缆等领域务实产业合作，推动金砖国家数字基础设施共建共享、互联互通。三是发挥市场优势，构建产业生态。用好金砖国家数字产业生态合作网络等平台，加强产业链供应链合作，推动联合研发、标准互通和检测互认，促进产业共同发展。四是鼓励技术创新，增强发展动能。优化科技创新环境，汇聚金砖创新资源，共同支持数字领域技术研发、应用和推广。中方将依托中国—金砖国家人工智能发展与合作中心等平台开展技术交流、项目合作和能力建设。

会议由2024年金砖国家轮值主席国俄罗斯数字发展、通信与大众传媒部主持，中国、南非、巴西、埃及、印度、伊朗等金砖国家通信主管部门负责人出席会议。会议审议通过了《第十届金砖国家通信部长会议宣言》。其间，张云明与俄罗斯等金砖国家代表团团长会谈，就加强通信领域合作和多边框架下协调交换意见。

外交部、工业和信息化部有关司局负责人，中国驻俄罗斯大使馆、中国信息通信研究院及金砖国家未来网络研究院中国分院有关负责人参加会议。

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