新华社联合国9月27日电 当地时间9月27日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约出席第79届联大期间集体会见海湾阿拉伯国家合作委员会外长。海合会外长理事会现任轮值主席、卡塔尔外交国务大臣穆莱基，候任轮值主席、科威特外交大臣叶海亚，沙特外交大臣费萨尔，阿联酋国务部长哈利法，巴林外交大臣扎耶尼，阿曼无任所大使阿布杜勒阿齐兹，海合会秘书长布达维等出席。

王毅表示，海合会是中东地区最具活力的区域组织，近年来加快推进经济多元化和一体化进程，不断增强战略自主和团结协作，致力于地区和平稳定，国际地位和影响不断提升。海合会国家是中国的好朋友、好伙伴，所有海合会国家都同中国建立了战略伙伴关系。中海关系保持蓬勃发展势头，走出了一条平等相待、团结协作、互利共赢的友谊路、合作路、发展路，树立了发展中国家集体合作的标杆，成为构建新型国际关系的典范。

王毅说，中方高度重视中海关系，愿同海方加强沟通协调，继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，推动经贸、能源、投资、创新等领域务实合作走深走实，扩大人文交流，尽早签署中海自贸协定，丰富中海战略关系内涵，更好造福双方人民。双方要不断夯实中海关系政治基础，捍卫不干涉内政原则等国际关系基本准则，共同维护发展中国家正当权益。

海合会各国外长表示，海中关系发展顺利，首届海中峰会成功举行，为双方关系发展做出规划。海合会国家高度重视与中国的战略合作，看好中国经济发展前景。愿同中方一道，落实好首届海中峰会达成的共识，加强经贸、金融、投资、能源、航空航天、人工智能、气候变化等领域合作，尽快完成自贸协定谈判，加强文明对话和人文交流，推动海中关系取得更大发展。

双方就中东局势交换了意见。海合会国家高度赞赏中国在巴勒斯坦问题上的正义立场，一致同意密切协调配合，共同推动在加沙停火止战，防止冲突进一步外溢。落实“两国方案”，使巴勒斯坦问题早日得到全面、公正、持久解决，实现中东长治久安。

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