新华社联合国9月27日电 当地时间9月27日，乌克兰危机“和平之友”小组部长级会议在纽约联合国总部举行。会议由中共中央政治局委员、外交部长王毅与巴西外长维埃拉、总统首席特别顾问阿莫林共同主持，埃及外长阿卜杜勒阿提、印度尼西亚外长蕾特诺、南非国际关系与合作部长拉莫拉、墨西哥外长巴尔塞纳、赞比亚外交与国际合作部长汉贝等17个“全球南方”国家代表出席。

王毅表示，我们在此聚会只有一个目的，那就是寻求和平。乌克兰危机已进入第三个年头。战火仍在蔓延，外溢风险上升，和平曙光尚未显现，局势发展令人担忧。本次会议的初衷，就是团结更多力量，汇聚更强声音，为推动停火止战、实现持久和平作出“全球南方”国家的努力。

王毅指出，中国在乌克兰问题上始终秉持客观公正立场，始终坚持劝和促谈，始终站在和平一边。习近平主席明确提出“四个应该”的原则立场，这是中方在乌克兰问题上的根本遵循。中方据此发布了《关于政治解决乌克兰危机的中国立场》文件，派出特使开展穿梭外交，中国还同巴西联合发布了“六点共识”。中方的主张和斡旋努力得到了国际社会，特别是“全球南方”国家的广泛响应。

王毅强调，在和平与战争之间，要坚定选择和平。形势越胶着、危机越严峻，越不能放弃和平希望，越不能松懈和平努力。乌克兰战事持续得够久了。推动局势缓和是当务之急，中方愿同巴西一道，再次呼吁遵守冲突降温“三原则”，即战场不外溢、战事不升级、各方不拱火，尤其不得使用大规模杀伤性武器，不得攻击核电站等和平核设施。国际社会要坚定站在和平一边，为和平积累条件，为和平争取希望。

在和解和仇恨之间，要坚定选择和解。俄乌是搬不走的邻居，和睦相处是各方共同期盼，也是唯一正确选择。要尊重各国主权独立和领土完整，遵守联合国宪章宗旨和原则，重视各国合理安全关切，保障各民族正当生存空间。俄罗斯民族和乌克兰民族在同一片土地上共同生活，创造了共同的历史。应该没有解不开的心结，理应共同开辟美好未来。

在对话与对抗之间，要坚定选择对话。冲突再大、矛盾再深，最终都要回归到对话谈判轨道。乌克兰危机全面升级之初，俄乌双方曾接近达成协议，但却无果而终，其中原因应予反思。期待当事方考虑适时重启和谈，在对话中相向而行，在谈判中求同存异，公平讨论所有和平方案，推动构建新的安全架构。

王毅说，巴西、中国、南非、埃及、印度尼西亚、土耳其等国家，作为致力于乌克兰危机政治解决的“全球南方”伙伴，同意在联合国平台发起乌克兰危机“和平之友”的倡议。“和平之友”不是要在冲突中选边站队，不是要搞集团对抗，也不是要取代现有平台。我们希望依托联合国，汇聚更多“全球南方”国家，发出更多客观、平衡、理性的声音，为停火止战、重启和谈积累条件、营造氛围。“和平之友”是开放的，欢迎更多志同道合的国家特别是“全球南方”国家参加进来。

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