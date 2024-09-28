本报记者 赵 成

9月24日至27日，联合国全球反腐败执法合作网络第五次全体会议在北京举行，来自105个国家和国际组织的近400名代表出席会议。

本次会议由中国国家监察委员会与联合国毒品和犯罪问题办公室共同举办。会议期间，与会各方共商全球反腐败执法合作大计，为共同打击跨境腐败、共建清正廉洁的世界凝聚共识、交流经验、促进合作。联合国全球反腐败执法合作网络框架下首次举办高级别论坛，通过了《关于加强执法合作、拒绝腐败避风港的北京共识》（以下简称《北京共识》）。

“为促进反腐败国际合作提供快速、便捷、高效的渠道”

腐败是人类的共同敌人，反腐败是各国的正义事业。

为促进各国反腐败执法机构间及时有效的非正式合作，2021年6月，联合国大会反腐败问题特别会议期间，联合国全球反腐败执法合作网络正式启动。历经3年多建设，这一合作网络已有120余个国家和地区的反腐败执法机构加入，成为全球最具代表性的反腐败执法合作平台。

“本次会议规格高、规模大、议题广，在诸多方面取得成果，充分反映了联合国全球反腐败执法合作网络在国际反腐败执法交流与合作方面发挥的重要作用，充分体现了国际社会携手打击腐败的共同愿景。”中央纪委国家监委国际合作局有关负责人介绍。

翻开《北京共识》，与会各方携手打击跨境腐败犯罪的立场鲜明、决心坚定——

“我们重申对腐败秉持‘零容忍’态度，认为各国反腐败执法机构间的合作既能帮助各机构提高工作效率，也有助于取得全球反腐败斗争的胜利。”

“相信通过国际合作，特别是在反腐一线的合作，能够增强反腐执法人员的信心，使各国朝着消除腐败迈出重要步伐。只要共同努力、加强合作，这一愿景定能成为现实。”泰国打击公共领域腐败委员会秘书长布米维山·卡森苏克说。

《北京共识》提出：“联合国全球反腐败执法合作网络旨在为促进反腐败国际合作提供快速、便捷、高效的渠道，加强反腐败执法机构间沟通交流与相互学习，同时将与其他反腐败国际合作平台互为补充、相互协调。”在二十国集团反腐败追逃追赃研究中心主任王秀梅看来，《北京共识》的一大亮点是强调了高效合作，让合作网络从一个平台具象化为一项项具体的合作行动，对全球携手打击跨境腐败犯罪意义重大。

“中国始终是全球反腐败治理的积极参与者和贡献者”

中国高度重视反腐败国际合作，始终秉持人类命运共同体理念，积极推动构建更加公正合理的国际反腐败治理体系，与各国携手共同打击腐败。

2014年，亚太经合组织领导人非正式会议在北京召开，各方通过了《北京反腐败宣言》；

2016年，二十国集团领导人杭州峰会通过《二十国集团反腐败追逃追赃高级原则》；

2021年，联合国大会反腐败问题特别会议期间，中方鲜明提出“坚持公平正义、惩恶扬善，坚持尊重差异、平等互鉴，坚持合作共赢、共商共建，坚持信守承诺、行动优先”四项主张；

2022年，金砖国家反腐败工作组通过《金砖国家拒绝腐败避风港倡议》；

在共建“一带一路”框架下，中国坚持开放、绿色、廉洁理念，推进“一带一路”廉洁建设，两次举办“一带一路”国际合作高峰论坛廉洁丝绸之路专题论坛，推出《廉洁丝绸之路北京倡议》《“一带一路”廉洁建设高级原则》。

一系列负责任主张和坚实行动，展现了中国反对腐败的鲜明立场，体现了中方致力于促进反腐败全球治理的大国担当，彰显了中国在反腐败领域的国际影响力、创新引领力、道义感召力。

“这次联合国全球反腐败执法合作网络高级别论坛的成功举办以及《北京共识》的达成，是中国利用主场外交推动反腐败国际合作的又一次重要尝试。与会代表在会上进一步深化共识、促进信息共享、加强执法合作，彰显了我国在反腐败国际合作领域的坚定决心和发挥的重要作用。”清华大学纪检监察研究院院长过勇说。

会议期间，中国国家监委同泰国反腐败委员会、伊拉克联邦廉政局签署了合作文件，巩固拓展了双边合作机制，同多个国家磋商了追逃追赃和刑事司法协助具体个案，取得积极进展。

“中国始终是全球反腐败治理的积极参与者和贡献者。”科特迪瓦良政高级公署署长毕·巴洛·佐罗认为，无论是在联合国平台，还是在各类双多边机制中，中国以零容忍态度打击腐败，为国际反腐败合作作出了重要贡献。

“齐心协力，扎实推进反腐败务实合作”

当前，世界之变、时代之变、历史之变不断向广度和深度延展，国际形势中不确定、不稳定、不安全因素日益突出，腐败对经济社会发展的威胁比以往更加严峻，惩治腐败需要国际社会携手同心、共同应对。

本次会议为各方交流经验、促进合作搭建了平台。会间，40余名代表在高级别论坛发言，与会代表在主题边会上就信息交换、联合调查等进行交流，分享成功案例；举行160余场双边活动，与会代表围绕个案磋商，进一步强化了拒绝腐败避风港、合作打击跨境腐败的国际共识。

“只有建立了信任，联合国全球反腐败执法合作网络才能够真正有实效、行得通；基于信任，我们也将继续深化伙伴关系，让网络更加务实可行。”巴西联邦大律师局局长若热·梅西亚斯表示。

打击跨境腐败，迫切需要各方共同提高反腐败治理能力。《北京共识》中明确提出：“我们将提供知识产品和培训项目，继续在成员机构间共享专业知识和技术资源，最大限度加强情报收集、调查和起诉方面的能力建设。”

近年来，中方会同联合国毒品和犯罪问题办公室等国际组织累计为90多个国家的900余名官员和400多家企业提供反腐败教育培训。在肯尼亚道德与反腐败委员会主席戴维·奥金德看来，人工智能、大数据技术的发展让反腐败工作的内容和形式进一步拓展，中国在这些领域有着领先的技术优势，中国的实践经验可以帮助欠发达地区运用新技术、新平台，增强打击腐败的能力水平。

“过去10年，中国追回外逃人员1.3万多人，追回赃款631亿元，这些追逃追赃成果的取得给各国以启示。中国还积极提供交流合作的平台，让各方相聚于此，聚焦新技术、探寻新方法，从而能够齐心协力，扎实推进反腐败务实合作。”联合国全球反腐败执法合作网络执行秘书长尼尔·沃尔什表示。

《 人民日报 》（ 2024年09月28日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)