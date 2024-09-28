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王毅出席金砖国家外长会晤

2024年09月28日05:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报联合国9月26日电  （记者李志伟）当地时间9月26日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部出席金砖国家外长会晤。巴西外长维埃拉主持会议。

　　王毅表示，国际形势变乱交织。作为“全球南方”第一方阵，金砖国家应当树立“立己达人、兼善天下”的情怀，为促进平等有序的世界多极化和普惠包容的经济全球化做出贡献。

　　要倡导共同安全，实现持久和平。在乌克兰问题上，要坚持战场不外溢、战事不升级，以对话谈判解决危机。在巴勒斯坦问题上，要推动加沙尽快全面、持久停火，落实“两国方案”，实现中东地区持久和平。

　　要坚持发展优先，破解发展难题。要聚焦发展中国家在减贫、发展筹资、能源和粮食安全等方面迫切需求，抢抓科技革命和产业变革机遇，培育高质量发展新动能。

　　要践行多边主义，完善全球治理。以落实未来峰会成果为契机，推动国际金融架构改革，支持南方国家全面参与国际经济决策、治理和规则制定，提升发言权和代表性。欢迎金砖国家参与落实中国提出的“加强人工智能能力建设国际合作”联大决议。

　　王毅指出，金砖即将迎来扩员后的首次峰会。要把握好这一契机，发出维护公平正义、促进共同发展的时代强音，打造新的标志性成果，确保“大金砖合作”开好局、起好步。

　　各方积极评价金砖机制为坚持多边主义、加强全球南方合作发挥的重要作用，一致同意密切配合，共同推动喀山峰会取得丰硕成果。

　　《 人民日报 》（ 2024年09月28日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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