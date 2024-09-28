本报联合国9月26日电 （记者李志伟）当地时间9月26日，尼泊尔总理奥利在纽约联大期间会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

王毅转达中国领导人对奥利总理的亲切问候。王毅说，中尼山水相连、命运与共，已建立面向发展与繁荣的世代友好的战略合作伙伴关系，这一定位承接历史，也预示着光明未来。中方始终将尼泊尔置于周边外交重要位置，致力于打造更加紧密的中尼命运共同体。明年是中尼建交70周年，双方要以此为契机，推动共建“一带一路”等合作结出更多硕果，造福两国人民。

王毅表示，中方将一如既往支持尼方维护主权、独立和领土完整，希望尼方找到符合本国国情的成功发展道路，赞赏尼方多次重申不允许任何势力利用尼泊尔领土从事反华活动。中国决定给予所有同中国建交的最不发达国家100%税目产品零关税待遇，将便利更多尼泊尔特色产品进入中国。欢迎尼方在华宣布2025年为“尼泊尔旅游年”，愿同尼方共同规划系列活动，促进人文交流。

奥利表示，尼泊尔和中国是好朋友，两国山水相连、文化相通，友好交往源远流长。尼政府、各党派和人民都支持尼中友好，坚定奉行一个中国政策，不会允许任何人任何势力利用尼泊尔领土从事反华活动。尼方致力于加强对华合作，共建尼中命运共同体，共享发展繁荣。

《 人民日报 》（ 2024年09月28日 03 版）

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