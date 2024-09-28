新华社塔什干9月27日电 （记者李奥）当地时间9月26日，乌兹别克斯坦总统米尔济约耶夫在塔什干会见到访的中共中央政治局委员、中央政法委书记陈文清。

陈文清指出，中国和乌兹别克斯坦是彼此交心的好朋友、共同发展的好伙伴、相互帮扶的好兄弟。今年1月和7月，习近平主席同米尔济约耶夫总统两度会晤，为推动中乌新时代全天候全面战略伙伴关系发展、构建中乌命运共同体擘画了新的蓝图。执法安全合作是中乌两国关系的重要组成部分，中方愿同乌方一道，以落实两国元首共识为主线，携手践行共同、综合、合作、可持续的安全观，发挥好中乌执法安全合作机制作用，加强执法安全部门对口交流，进一步深化反恐、反干涉、反渗透合作，为两国发展提供坚实安全保障。

米尔济约耶夫表示，乌中是本地区国家间关系的典范，乌方坚决打击一切危害双方国家主权、安全、发展利益的行为，坚决打击“三股势力”，愿同中方加强各层级执法安全合作，有效维护两国繁荣稳定和人民安宁。

陈文清与乌兹别克斯坦总统安全会议秘书马赫穆多夫共同主持中乌执法安全合作机制首次会议，并签署了关于建立中乌执法安全合作机制的合作谅解备忘录。

《 人民日报 》（ 2024年09月28日 03 版）

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