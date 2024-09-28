本报纽约9月26日电 （记者李志伟）当地时间9月26日，塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯在纽约联大期间会见中共中央政治局委员、外交部长王毅。

王毅转达习近平主席对赫里斯托祖利季斯总统的亲切问候。表示中方视塞浦路斯为可信赖的朋友和战略伙伴。建交半个多世纪以来，中塞关系以高水平发展向国际社会证明，大小国家可以平等相待，不同文明能够相互借鉴。再过几天，中华人民共和国将迎来75周年华诞。塞浦路斯国庆日同为10月1日，可谓美丽的巧合。向塞浦路斯朋友致以美好祝福，祝愿两国友好地久天长。

王毅强调，中国将继续支持塞方维护国家主权和领土完整，赞赏塞浦路斯坚定奉行一个中国原则，支持中国实现国家统一。中方已决定对塞浦路斯公民试行免签政策，这有利于加强人员往来，增进相互了解。中塞双方要共同维护以联合国为核心的国际体系，密切在多边场合协调配合，捍卫真正的多边主义和国际公平正义。

赫里斯托祖利季斯请王毅转达对习近平主席的诚挚问候，强调塞浦路斯珍视同中国的关系，致力于深化对华合作，坚定奉行一个中国政策，赞赏中方在塞浦路斯问题上的正义立场。当今世界充满挑战，最好的应对办法就是坚持多边主义，遵守国际法规。欧中加强合作符合双方利益，也是应对全球性挑战的需要，相信双方可以通过对话妥善处理贸易摩擦。

《 人民日报 》（ 2024年09月28日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)