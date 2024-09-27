新华社纽约9月26日电 当地时间9月26日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见波兰外长西科尔斯基。

王毅表示，今年是中国和波兰建交75周年，杜达总统成功对华进行国事访问，习近平主席同他深入交流，延续友谊互信，也为双边关系注入重要动力。中方高度重视中波关系，愿同波方落实好两国元首达成的共识，坚持相互尊重、平等相待、互利合作、交流互鉴的中波友谊内核，密切各层级交往，深化各领域合作，也共同推动中欧关系健康稳定发展。

王毅说，双方要保持各层级交往，推动双边贸易平衡发展，拓展新能源、数字经济、人工智能等新兴领域合作，共同保障中欧班列安全顺畅，维护中欧产供链稳定。希望波方为中国企业提供公正、非歧视的营商环境。欧盟对华电动汽车加征关税是典型的保护主义，欧委会应拿出诚意，与中方相向而行，寻找双方都可接受的解决办法。

西科尔斯基表示，感谢中方为杜达总统访华做出周到安排，访问取得丰硕成果。波兰坚持一个中国政策，致力于与中国发展建设性的双边关系，深化互利合作，密切人文交流，愿为中国企业提供良好的营商环境。保持欧洲与中国贸易畅通符合双方利益。

双方就乌克兰危机交换了意见。王毅强调，中方在乌克兰问题上的立场一以贯之，始终致力于推动政治解决，从未放弃争取和平的努力，将继续为此发挥建设性作用。

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