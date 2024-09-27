新华社联合国9月26日电 当地时间9月26日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部出席非盟安改十国元首委员会（C10）同安理会五常外长对话会，阐述了中方对安理会改革的看法。

王毅表示，中非关系正处于历史最好时期。中非合作论坛北京峰会成功举行，习近平主席就中非携手推进现代化提出六大主张、宣布十大伙伴行动，将对引领“全球南方”加快现代化、推动世界现代化产生重大深远影响。在安理会改革问题上，中方同样始终与非洲兄弟站在一起，坚定支持纠正非洲历史不公，率先提出就优先解决非洲诉求作出特殊安排。中方愿提出几点看法：

一要坚持提升发展中国家代表性和发言权。切实提高“全球南方”国家代表性，让包括非洲国家在内更多发展中国家特别是中小国家参与安理会决策，提升安理会权威和效率，推动国际秩序朝着更加公正合理方向发展。安理会不能成为大国或富国俱乐部，更不能成为搞政治对抗的角斗场。要切实改变安理会组成南北失衡、发达国家代表性过剩的局面。

二要锚定对非洲作出优先特殊安排的改革路径。非洲代表性不足的安理会架构难言合理，纠正这一不公须具有创造性。习近平主席去年率先宣布中方支持就优先解决非洲诉求作出特殊安排，带动了支持非洲诉求的正义呼声。中方愿同非方和各方一道，共同探讨对非优先特殊安排的落实路径。

三要支持联大安改政府间谈判的主渠道地位。安改政府间谈判是唯一得到联大授权、获得会员国广泛认可的平台。要共同维护好政府间谈判这个大家都能坐下来谈的平台，不断积累扩大国际社会的共识。

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