人民网马尼拉9月27日电 （记者樊帆）近日，由中国驻菲律宾大使馆主办、全菲中国学联承办的“双节同庆家国情，学子共筑中国梦”2024年全菲中国留学生庆中秋迎国庆联欢会在马尼拉举行。中国驻菲律宾大使黄溪连、在菲中国学生学者代表、孔子学院师生代表、中资企业代表等400余人参加活动。

联欢会现场气氛热烈、喜庆、祥和，节日氛围浓厚。人民网记者 樊帆摄

黄溪连向在菲全体中国学生学者送上诚挚的问候和美好的祝福。他表示，新时代的中国比以往任何时候都渴望具有全球视野和专业本领的复合型人才。希望同学们牢牢把握新时代的中国脉动，勤学不怠、躬身实践，努力把自己锻造成为堪当强国建设、民族复兴大任的栋梁之材。也希望同学们通过在菲留学的切身经历，讲好中菲友好故事，做两国人民相知相亲的使者，共同为中菲友好添砖加瓦。

全菲中国学联联席主席罗佳艺代表广大在菲中国留学生致谢辞。她表示，近年来，使馆为在菲学子平安留学、健康留学、成功留学提供了切实保障，让身处异乡的学子们深切感受到祖国的温暖与关怀，祖国始终是留学人员最坚强的后盾。

古典舞《清平调》展现了中国传统文化之美。人民网记者 樊帆摄

音乐剧《异乡的思念》演绎出中国留学生对家乡的思念和感情寄托。人民网记者 樊帆摄

男女对唱歌曲《等风》表达了海外学子对故乡的思念之情。人民网记者 樊帆摄

联欢会以三个篇章的形式呈现。第一篇章“友谊之声”，演绎了中菲文化的深度融合与和谐共鸣；第二篇章“思乡情深”，展现中国留学生对故土的依恋；第三篇章“梦逐未来”，表达了中国留学生在追逐梦想过程中的坚定信念。联欢会现场气氛热烈、喜庆、祥和，节日氛围浓厚。留学人员纷纷表示，通过参加本次活动深深感受到来自祖国的关心关爱，并饱尝了一场精彩的中国文化盛宴。

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