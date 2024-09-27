新华社北京9月27日电 据沙特阿拉伯媒体26日报道，巴勒斯坦两大政治派别哈马斯和法塔赫已就加沙地带民政事务管理安排达成共识。

阿拉伯电视台援引哈马斯消息人士的话报道，哈马斯同意将来不会控制进入加沙地带的口岸。哈马斯和法塔赫下周将继续会商。

这是9月22日拍摄的加沙地带北部杰巴利耶地区的一处容纳流离失所民众的帐篷区。新华社发（马哈茂德·扎基摄）

法塔赫是巴勒斯坦解放组织主流派别，掌控巴勒斯坦民族权力机构。哈马斯与法塔赫2007年爆发冲突后，哈马斯控制加沙地带，法塔赫实际控制约旦河西岸。

据阿拉伯电视台稍早报道，巴勒斯坦官员已就在加沙地带组建一个技术专家政府展开磋商，该政府将能团结巴勒斯坦各政治派别。

巴勒斯坦总统、法塔赫主席马哈茂德·阿巴斯8月接受俄罗斯卫星通讯社采访时表示，加沙地带治理应交给巴勒斯坦合法当局，以色列所提方案不可接受。

9月26日，在加沙地带中部城市代尔拜拉赫，当地民众正在运水。新华社发（马尔万·达乌德摄）

以色列总理本雅明·内塔尼亚胡今年2月曾提出一份加沙地带战后方案，内容包括以军无限期维持在整个加沙地带的行动自由，“以防止恐怖活动死灰复燃”；除维持公共秩序所需武装，加沙地带将完全解除武装；加沙地带的民事管理和维护公共秩序的责任将交给“具有行政经验的当地组织”，而非巴勒斯坦民族权力机构。该方案引发巴方和国际社会批评。

新一轮巴以冲突爆发至今已近一年。据加沙地带卫生部门26日发布的数据，以军在加沙地带军事行动已造成巴方超过4.1万人死亡，逾9.6万人受伤。（陈立希）

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