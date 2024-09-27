人民网首尔9月27日电 （记者莽九晨）9月26日晚，中国驻韩国大使馆在首尔隆重举行庆祝中华人民共和国成立75周年招待会。中国驻韩国大使馆临时代办方坤和使馆主要外交官出席。韩国外交部第一次官金烘均、前国会议长金振杓、前国务总理李寿成、国会韩中议员联盟会长金太年等政要和政治、经济、文化、宗教、学术、舆论各界友人，各国驻韩使节，在韩中资机构、华侨华人代表等800多人出席。

招待会在中韩两国国歌声中拉开帷幕。方坤发表致辞，回顾新中国成立75年来的辉煌发展成就和为世界所作巨大贡献，表示14亿多中国人正昂首阔步走在以中国式现代化推进强国建设、民族复兴伟业的康庄大道上。中国的发展离不开世界，世界的发展也需要中国。中共二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署，这也将为中国同世界各国深化共赢合作提供更多新机遇。当前中韩两国和两国关系发展都处在关键阶段。希望双方不断加强沟通、增进互信、深化友好、扩大合作，推动中韩战略合作伙伴关系行稳致远，共创两国更加美好繁荣的未来。

金烘均代表韩国政府致辞，祝贺新中国成立75周年，回顾建交以来韩中关系发展成果，积极评价近期两国活跃开展外交沟通和各领域交往，表示两国国民期待双边关系回暖升温，韩方愿同中方一道，推动韩中关系取得更多成果，增进两国国民福祉，并为地区乃至世界和平繁荣作出贡献。

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