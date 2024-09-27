人民网布鲁塞尔9月26日电 （记者牛瑞飞）25日，中国驻欧盟使团、驻比利时使馆在布鲁塞尔联合举办招待会，隆重庆祝中华人民共和国75周年华诞。中国驻欧盟使团临时代办朱京、中国驻比利时大使费胜潮，欧盟对外行动署亚太总司总司长科旺斯特伦，欧盟经社委员会主席罗普克，比利时外交大臣办公室主任高洋等欧盟机构和比利时政府官员，欧洲议会、比利时议会议员，各国驻欧、驻比外交使节，国际组织，企业，智库，媒体以及中资机构、华侨华人、留学生等各界代表千余人出席。

朱京在致辞中表示，75年来，在中国共产党坚强领导下，中国人民实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。中国共产党二十届三中全会对进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出系统部署，擘画了中国发展的新蓝图。

朱京指出，中国式现代化是对全球发展事业的重大贡献。开放是中国式现代化的鲜明标识。中方致力于建设更高水平开放型经济新体制，既以开放促进自身改革发展，也以开放同包括欧洲在内的世界各国实现共同发展。

朱京强调，欧洲是中国式现代化的重要伙伴。事实证明，中国式现代化带给欧洲的是进步与繁荣，不是风险，更不是威胁。随着中国式现代化的推进，中国开放的大门将越开越大，必将为欧方提供更多机遇，为世界经济增长和各国共同繁荣作出更大贡献。在中欧建交50周年即将到来之际，希望中欧双方携起手来，加快落实领导人战略共识，共同开创中欧关系更加美好的未来，为动荡变革的世界注入更多和平、繁荣的力量。

费胜潮在致辞中回顾了新中国成立75周年来的辉煌成就，介绍了党的二十届三中全会关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化等重大决定，强调中国的发展将为比方、为世界提供更多机遇，为人类和平、发展增加更多确定性，中比关系的美好未来前景可期。

科旺斯特伦用中英文双语致辞，代表欧方热烈祝贺中华人民共和国成立75周年，表示欧方重视欧中关系，愿同中方一道，以明年欧中建交50周年为契机，推动欧中关系取得更大发展。

高洋代表比方热烈祝贺新中国成立75周年，高度评价比中关系积极势头，衷心期待深化两国各领域交流合作。

来宾们纷纷对新中国成立75年来取得的伟大成就表示祝贺，期待中欧、中比关系取得更大进展。招待会上举办的“看见中国”主题展览、中国自主品牌电动汽车展示等吸引众多来宾驻足观看和“点赞”。现场气氛友好热烈。

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