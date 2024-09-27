人民网布鲁塞尔9月26日电 （记者牛瑞飞）24日，中国驻卢森堡大使华宁在使馆馆舍多梅尔当热城堡主持国庆招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立75周年。卢森堡财政大臣罗特、大公府总监杜尔、卢森堡市市长兼议员波尔费，前议长、卢森堡市副市长兼议员莫萨尔，前卢森堡财政大臣、欧洲稳定机制总裁格拉梅尼亚，使馆首席馆员王原参赞、陈丽峰武官、负责科技事务的邓永辉参赞、卢森堡文化中心主任王晓红以及卢政界、商界、学界、媒体代表、各国驻卢使节、旅卢华侨华人、中资机构、留学生代表等300余人出席。

华宁在致辞中回顾新中国成立75年特别是改革开放以来取得的伟大成就，强调中共二十届三中全会就进一步全面深化改革、推进中国式现代化作出重大部署，发出了改革不停顿、开放不止步的强烈信号。

华宁结合近期在国内的参访经历，用详细的数字与生动的事例讲述中国绿色发展、创新发展和对外开放的故事，指出中国将继续高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，坚持和平发展道路，为全球经济复苏和世界和平稳定作出新的贡献，推动构建人类命运共同体，引起现场嘉宾广泛共鸣。

华宁表示，中卢建交52年来，始终坚持相互尊重、平等相待，两国关系长期友好，富有活力。今年中卢交往更加密切，丁薛祥副总理6月成功访卢，中国多个省市代表团来卢交流访问，郑州—卢森堡“空中丝绸之路”国际合作论坛首次在卢举办，两国各领域合作持续拓展。中国的漆器、刺绣、武术、茶艺走入卢民众生活，在卢举办的春节、中秋、龙舟节等中国传统节庆活动为卢多元文化增添了东方韵味。在免签与直航双重利好加持下，近千名卢游客赴华游览。他强调，中卢关系得益于两国领导人的远见卓识，根植于两国人民的友好情谊，我们要永续传承。

罗特、杜尔、波尔费等来宾热烈祝贺中华人民共和国成立75周年，高度评价新时代中国发展取得的瞩目成就，强调世界的稳定繁荣离不开中国智慧和力量，衷心祝愿卢中两国友好合作不断发展。招待会上，湖北省京剧院还带来融合了《战马超》《天女散花》《泗州城》经典片段的“京剧荟粹”表演，展示了中国传统文化的独特魅力，赢得在场嘉宾阵阵喝彩。

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