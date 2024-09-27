人民网仰光9月27日电 （记者谢佳君）“绿色、智慧与可持续港口”主题论坛26日在缅甸仰光举行。

中信缅甸总经理梁传新在主题论坛上表示，作为皎漂深水港项目的投资开发商，中信缅甸愿履行公开透明的原则，同中缅社会各界分享项目进展和成果，并积极与缅甸港口和海事相关政府部门、高校、社会组织持续开展交流合作。

梁传新表示，中信缅甸一直在积极行动，希望将皎漂深水港项目打造成缅甸的绿色智慧港，助力缅甸港口和海运行业高质量发展。希望通过更多交流机会，与中缅双方港口、海事、环保等领域的政企代表和技术专家携手形成长效协作机制，为皎漂项目及缅甸港口行业蓬勃发展贡献智慧和力量。

本次主题论坛是缅甸交通和通讯部举行的“世界海事日”缅甸海事论坛系列活动之一，由中信集团（缅甸）有限公司主办，中国港湾工程有限责任公司协办，中国乡村发展基金会配合实施。缅甸港务局、海事局等缅方官员，缅甸海事大学、中国华东师范大学等中缅专家学者，以及多个中缅港口行业企业和社会组织代表等共计100余人出席主题论坛。

与会中缅专家学者围绕缅甸绿色与智慧港口建设及规划、缅甸可持续港口标准制订、红树林与海洋生物保护等议题进行主旨发言及自由交流，并为皎漂深水港项目建言献策。

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