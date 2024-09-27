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王毅会见巴西总统首席特别顾问阿莫林

2024年09月27日16:02 | 来源：人民网-国际频道
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人民网纽约9月26日电 （记者李志伟）当地时间9月26日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联大期间会见巴西总统首席特别顾问阿莫林。

王毅表示，今年是中巴建交50周年，两国已是成熟的战略伙伴。我们在双边层面深化各领域合作，造福两国人民；在联合国等多边场合密切协调配合，为和平而努力。中方愿全力支持巴西办好二十国集团峰会，以回应国际社会的期待。

王毅说，中巴同其他志同道合的“全球南方”国家即将成立乌克兰危机“和平之友”，这是中巴和“全球南方”国家为寻求和平所做的努力。“和平之友”不是封闭的集团，而是开放的平台；不寻求竞争对抗，而是开展包容性对话。“和平之友”是为和平应运而生，应得到国际社会的欢迎。“和平之友”旨在发出客观理性的声音，将为政治解决乌克兰问题发挥建设性作用。

阿莫林表示，卢拉总统高度重视巴中关系，希望同中国建立强有力的伙伴关系，推动两国全面战略伙伴关系进入新阶段。今年是两国建交50周年，巴方愿同中方共同规划好高层交往，深化各领域合作。感谢中方支持巴西举办二十国集团峰会，愿同中方密切配合，确保峰会取得丰硕成果。巴西和中国就乌克兰危机达成“六点共识”具有重要意义，双方可继续共同努力，发挥好“和平之友”的作用，广泛凝聚共识，推动局势降温。

(责编：于洋、杨牧)

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