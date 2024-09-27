人民网纽约9月26日电 （记者李志伟）当地时间9月25日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部出席“全球发展倡议支持全球南方－中国在行动”主题发布活动。第79届联大主席菲勒蒙，联合国副秘书长李军华，老挝、柬埔寨、埃塞俄比亚、布隆迪、乌干达、布基纳法索、多米尼克、古巴等20多国部长级官员出席。

王毅在致辞中表示，在习近平主席亲自擘画和各方共同努力下，全球发展倡议从中国主张到国际共识、从合作理念到共同行动，为落实联合国2030年可持续发展议程贡献了中国方案，注入了中国力量。

三年来，倡议让发展优先的共识持续凝聚，成为构建人类命运共同体在发展领域的生动实践；倡议让发展伙伴关系蔚然成势，各方协同发力，推动南北对话，深化南南合作，奏响促进发展的协奏曲；倡议的机制建设日臻完善，助力“全球南方”驶上发展快车道；倡议的务实行动硕果累累，为“全球南方”带来福祉。

王毅指出，世界现代化不能让任何一国掉队，支持“全球南方”国家发展振兴是全球发展倡议优先方向。我们愿同各方深化全球发展倡议合作，加快落实2030年议程，让现代化成果惠及每一个国家、每一个人。

第79届联大主席菲勒蒙表示，中国提出全球发展倡议展现了强大领导力。倡议得到很多国家支持，为加快实现可持续发展目标，助力“全球南方”国家提供了新的路径，具有重要意义。

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