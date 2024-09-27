人民网东京9月27日电 （孙璐、许可）9月26日，中国驻日本大使吴江浩偕夫人丁玥在东京举行庆祝中华人民共和国成立75周年招待会。日本前首相鸠山由纪夫、公明党党首山口那津男、日本共产党议长志位和夫、社民党党首福岛瑞穗、自民党总务会长森山裕、众议院副议长海江田万里、日中友好议员联盟事务局长小渊优子等政要，日中经济协会会长进藤孝生、日中协会会长野田毅等友好团体代表，110多个国家驻日使节及日本各界人士、在日华侨华人、中资机构、留学生代表等约1600人出席。

中国驻日本大使吴江浩致辞。人民网 许可摄

吴江浩回顾新中国成立75年来特别是进入新时代以来，中国人民在实现强国建设、民族复兴新征程上取得瞩目成就，强调中共二十届三中全会提出的改革举措为中国发展注入更强动力，为中国同世界各国深化互利合作创造更大空间。中日双方应恪守四个政治文件精神，落实两国领导人关于全面推进战略互惠关系的重要共识，共同致力于构建契合新时代要求的建设性、稳定的中日关系。

共庆新中国成立75周年。人民网 许可摄

山口那津男、进藤孝生、野田毅等来宾致辞，祝贺新中国成立75周年，希望双方重温邦交正常化初心，积极促进交流合作，妥善处理矛盾分歧，推动日中关系改善发展。

与会嘉宾参观中华人民共和国成立75周年成就图片展。人民网 许可摄

与会嘉宾参观中华人民共和国成立75周年成就图片展，观看中国经济社会发展及科技创新宣传片，现场气氛热烈友好。

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