日本国际贸易促进协会成立70周年纪念招待会25日在东京举行。人民网 许可摄

人民网东京9月27日电 （孙璐、许可）日本国际贸易促进协会（以下简称“日本国贸促”）成立70周年纪念招待会25日在东京举行，中日经济界人士约200人与会。

中国驻日本大使吴江浩致辞。人民网 许可摄

中国驻日本大使吴江浩对日本国贸促成立70周年表示热烈祝贺，并对协会长期以来为发展中日经贸合作、推动中日关系改善发展做出的重要贡献致以诚挚敬意。吴江浩指出，中日两国均为世界主要经济体，经济互补性强，产供链深度融合，合作空间和潜力巨大。期待日方同中方一道，积极落实两国领导人重要共识，在实现自身更好发展的同时，促进双边经贸关系行稳致远，为增进两国人民福祉、为中日关系改善发展不断作出贡献。

日本外务事务次官冈野正敬致辞。人民网 许可摄

日本外务事务次官冈野正敬表示，日本国贸促自成立以来，定期派遣访华团，为日中贸易合作提供支持，对两国经贸交流做出重要贡献。去年7月，协会派遣访华团，成为疫情后日本赴华访问的首个大型经济界代表团。今年7月，河野洋平会长再次率团访华。目前两国之间存在的问题，需要双方加强对话交流。

日本国贸促会长代理桥本岳致辞。人民网 许可摄

日本国贸促会长代理桥本岳回顾了协会成立的背景和发展历程。他表示，半个多世纪以来，协会始终致力于推动日中经贸合作，并克服重重困难，为促进两国经贸往来、增进理解互信搭建了坚实的桥梁。如今，两国经济关系取得了长足发展，彼此已经成为不可或缺的合作伙伴。今后，协会将以70年来积累的交流和信赖关系为基础，进一步深化两国互利合作。

中国商务部原部长助理郭莉致辞。人民网 许可摄

中国商务部原部长助理郭莉是中日经贸发展历程的参与者和见证者。她指出，历史证明，经贸合作是中日关系的重要基础。作为永远的近邻，希望中日两国能够携手排除干扰，把握机遇，推动两国的经贸合作健康持续发展，造福于两国人民。

嘉宾共同举杯，庆祝日本国贸促成立70周年。人民网 许可摄

日本国贸促副会长大桥洋治致祝酒辞。日本国贸促理事兼事务局局长泉川友树主持招待会。中国驻日本大使馆经济商务公使罗晓梅、前经济商务公使宋耀明、在日中国企业协会会长王家驯等嘉宾出席。

日本国贸促成立于1954年，作为日中友好七团体之一，积极促进中日经贸合作，推动日本经济界参与中国式现代化发展进程。同时，作为疫情后重启赴华访问的首个经济界代表团，将最新的中国面貌和中国声音带回日本，受到广泛好评。

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