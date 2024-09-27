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中阿航运业共建姊妹港

2024年09月27日14:50 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜9月27日电 （记者管克江）近日，海南洋浦经济开发区管理委员会与阿布扎比港务集团、中远海运港口阿布扎比码头有限公司和海南港航国际港务有限公司在阿布扎比签署谅解备忘录，洋浦与阿布扎比结成姊妹港。

签约仪式在中国海南省海口市设视频会场。海南省委书记、省人大常委会主任冯飞，海南省委副书记、省长刘小明，中远海运集团党组书记、董事长万敏，中国驻阿联酋大使张益明等中方代表，阿布扎比港务集团首席执行官穆罕默德·朱马·阿尔·沙米西等阿方代表分别在阿布扎比和海口出席签约仪式，并在致辞中共同回顾了中阿两国在“一带一路”框架下取得的合作成就，对未来合作前景进行了展望。

冯飞表示，洋浦经济开发区是海南自由贸易港建设的先行示范区。这次谅解备忘录的签署是共建“一带一路”倡议下的又一丰硕成果。各方在港口建设、贸易往来、绿色能源等领域的合作必将迈上新台阶，助力新起点上的中阿全面战略伙伴关系行稳致远。

万敏表示，中远海运集团共有43条航线挂靠洋浦国际集装箱码头，20条航线挂靠阿布扎比码头。联通这两个枢纽港后，两港吞吐量可望再创新高，更将促进两港、两国之间的贸易持续繁荣发展。

图为各方代表在阿布扎比举行的签约仪式上合影。人民网记者管克江摄

图为各方代表在阿布扎比举行的签约仪式上合影。人民网记者 管克江摄

据介绍，阿布扎比港和洋浦港是中远海运集团在亚太区域最重要的枢纽港，两个港口推动“投资、建设、运营”一体化发展，不仅建成了现代化的港口，还布局了先进的综合物流园区。阿布扎比哈里发二期集装箱码头五年前从零起步，2023年实现吞吐量135万标准箱，并成为中东地区首个智慧码头，助力阿布扎比港全球影响力持续提升。洋浦港已连通包括东南亚主要港口和西非、北澳、南美的47条内外贸航线，基本形成以洋浦为中心的区域国际集装箱中转航线网络，2023年码头吞吐量超过160万标准箱，扩建后港口能力将提升到500万标准箱。今年4月，“洋浦—阿布扎比”直达航线成功开通，构建起以姊妹港为核心的互联互通网络。

(责编：于洋、杨牧)

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