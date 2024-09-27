人民网迪拜9月27日电 （记者管克江）中国家电企业海信在中东非洲地区的首个研发中心近日在迪拜开业。

海信集团董事长贾少谦在当天的开业剪彩仪式上表示，中东及非洲地区不仅是海信全球增长最快的市场之一，而且覆盖了74个国家和地区，总人口达14.78亿，发展潜力巨大。“通过深入了解当地消费者需求，研发中心将助力海信开发出高度相关且具有影响力的解决方案。”

山东省委常委、青岛市委书记曾赞荣致辞表示，阿联酋是共建“一带一路”的重要伙伴。近年来，青岛与阿联酋保持了良好的经贸合作关系。2023年双方贸易额达到149亿元人民币。期待拓宽两地企业交流合作渠道，深化各领域务实合作，开创互利共赢新局面。

中国驻阿联酋总领事欧渤芊表示，中阿、中非关系处在历史最好时期。中国与阿联酋的务实合作走在中国与中东国家合作的前列。期待海信把握中阿、中非关系发展的大趋势，在双向奔赴中不断开拓市场，以优质的产品持续服务本地客户。

图为开业剪彩仪式。人民网记者 管克江摄

阿联酋经济部助理次长阿卜杜勒-拉赫曼表示，中国是阿联酋最重要的经贸合作伙伴之一。阿联酋是中国在中东北非地区最大的非石油贸易伙伴，2023年双方非石油贸易额达820亿美元。阿联酋正加快经济多元化转型，海信研发中心的成立彰显阿中在技术和知识经济领域合作的广阔前景。

据介绍，作为综合性研发中心，海信迪拜研发中心涵盖空调、电视、冰箱冷柜和洗衣机产品等研发职能，并计划开展提高能源效率和环境可持续发展的项目。该中心还将成为海信区域销售和服务团队以及合作伙伴的培训学院。当天活动上还举行了海信埃及工厂奠基仪式。

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