人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

中国驻巴西大使馆举办庆祝中华人民共和国成立75周年招待会

2024年09月27日14:36 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网巴西利亚9月25日电 （记者陈一鸣、邵世均）当地时间9月25日晚，中国驻巴西大使馆举办庆祝中华人民共和国成立75周年招待会。巴西文化部部长梅内塞斯，高等司法法院院长本雅明，联邦最高法院大法官门德斯，劳工党党主席霍夫曼，外交部贸促、科创和文化事务副外长劳德马尔，外交部拉美事务副外长帕多万，总统府民办、矿能、工贸部副部长等巴西政府官员，以及各界友好人士、外国驻巴使团、旅巴华侨华人、在巴中资机构代表等300余人出席。

中国驻巴西大使祝青桥在招待会上致辞。中国驻巴西大使馆供图

中国驻巴西大使祝青桥在致辞中回顾新中国成立75年来取得的伟大成就，宣介中国共产党二十届三中全会精神，展望中国经济社会发展光明前景。他表示，在中国共产党坚强领导下，中国人民迈上了以中国式现代化全面推进民族复兴的新征程。中国将进一步全面深化改革、推进中国式现代化，继续扩大制度型开放，推进高质量共建“一带一路”。中国经济韧性强大、动力充足，将继续成为世界经济增长的重要引擎和稳定力量，为包括巴西在内的世界各国提供广阔市场机遇。

祝青桥表示，中国和巴西是发展振兴道路上志同道合的好朋友、风雨同舟的好伙伴、携手前行的好兄弟。建交50年来，双边关系历经国际风云变幻，始终稳步向前发展。在习近平主席和卢拉总统战略引领下，中巴关系展现新气象、彰显新活力。中方将同巴方携手，以今年庆祝建交50周年为新起点，在两国元首战略引领下，继往开来再出发，朝着建设中巴命运共同体的目标迈进，携手构建包容、公正、可持续的世界。

劳德马尔代表巴西政府致辞表示，中华人民共和国成立75年来取得的辉煌成就举世瞩目、令人钦佩。巴中建交半个世纪以来，双边各层级交往密切，务实合作成果丰硕，多边协作紧密。巴西期待同中国进一步深化全面战略伙伴关系，加快两国发展战略对接，拓展科技创新、能源转型、可持续发展等领域合作，携手在国际舞台上发挥更大作用。

大使夫人周咏梅偕馆员带来太极扇表演，一招一式刚柔并济、气韵十足，尽显中国文化魅力。 人民网记者 陈一鸣摄

大使夫人周咏梅偕馆员带来太极扇表演，一招一式刚柔并济、气韵十足，尽显中国文化魅力。人民网记者 陈一鸣摄

使馆外交官子女联袂演奏《我爱你中国》《兰巴达》等多首中巴经典曲目，赢得热烈掌声。 人民网记者陈一鸣摄

使馆外交官子女联袂演奏《我爱你中国》《兰巴达》等多首中巴经典曲目，赢得热烈掌声。人民网记者 陈一鸣摄

招待会气氛热烈友好，大使夫人周咏梅偕馆员带来太极扇表演，一招一式刚柔并济、气韵十足，尽显中国文化魅力。使馆外交官子女联袂演奏《我爱你中国》《兰巴达》等多首中巴经典曲目，赢得热烈掌声。

活动现场还播放了介绍中国式现代化建设成就的宣传片，展出了中巴友好主题图片展。多家中巴媒体对招待会进行现场报道。

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部