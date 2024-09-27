人民网巴西利亚9月25日电 （记者陈一鸣、邵世均）当地时间9月25日晚，中国驻巴西大使馆举办庆祝中华人民共和国成立75周年招待会。巴西文化部部长梅内塞斯，高等司法法院院长本雅明，联邦最高法院大法官门德斯，劳工党党主席霍夫曼，外交部贸促、科创和文化事务副外长劳德马尔，外交部拉美事务副外长帕多万，总统府民办、矿能、工贸部副部长等巴西政府官员，以及各界友好人士、外国驻巴使团、旅巴华侨华人、在巴中资机构代表等300余人出席。

中国驻巴西大使祝青桥在招待会上致辞。中国驻巴西大使馆供图

中国驻巴西大使祝青桥在致辞中回顾新中国成立75年来取得的伟大成就，宣介中国共产党二十届三中全会精神，展望中国经济社会发展光明前景。他表示，在中国共产党坚强领导下，中国人民迈上了以中国式现代化全面推进民族复兴的新征程。中国将进一步全面深化改革、推进中国式现代化，继续扩大制度型开放，推进高质量共建“一带一路”。中国经济韧性强大、动力充足，将继续成为世界经济增长的重要引擎和稳定力量，为包括巴西在内的世界各国提供广阔市场机遇。

祝青桥表示，中国和巴西是发展振兴道路上志同道合的好朋友、风雨同舟的好伙伴、携手前行的好兄弟。建交50年来，双边关系历经国际风云变幻，始终稳步向前发展。在习近平主席和卢拉总统战略引领下，中巴关系展现新气象、彰显新活力。中方将同巴方携手，以今年庆祝建交50周年为新起点，在两国元首战略引领下，继往开来再出发，朝着建设中巴命运共同体的目标迈进，携手构建包容、公正、可持续的世界。

劳德马尔代表巴西政府致辞表示，中华人民共和国成立75年来取得的辉煌成就举世瞩目、令人钦佩。巴中建交半个世纪以来，双边各层级交往密切，务实合作成果丰硕，多边协作紧密。巴西期待同中国进一步深化全面战略伙伴关系，加快两国发展战略对接，拓展科技创新、能源转型、可持续发展等领域合作，携手在国际舞台上发挥更大作用。

大使夫人周咏梅偕馆员带来太极扇表演，一招一式刚柔并济、气韵十足，尽显中国文化魅力。人民网记者 陈一鸣摄

使馆外交官子女联袂演奏《我爱你中国》《兰巴达》等多首中巴经典曲目，赢得热烈掌声。人民网记者 陈一鸣摄

招待会气氛热烈友好，大使夫人周咏梅偕馆员带来太极扇表演，一招一式刚柔并济、气韵十足，尽显中国文化魅力。使馆外交官子女联袂演奏《我爱你中国》《兰巴达》等多首中巴经典曲目，赢得热烈掌声。

活动现场还播放了介绍中国式现代化建设成就的宣传片，展出了中巴友好主题图片展。多家中巴媒体对招待会进行现场报道。

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