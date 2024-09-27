人民网纽约9月25日电 （记者李志伟）中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约会见联合国人权高专以及多国外长时表示，9月24日，在日内瓦举行的联合国人权理事会上，美国等少数国家借涉疆问题攻击抹黑中国人权状况。包括广大穆斯林国家在内的近80个国家当场宣读力挺中国的共同发言，还有20多个国家以不同方式表态，支持中方的正义立场，明确反对将人权问题政治化，反对以人权为借口干涉别国内政。100多个国家发出的清晰声音充分说明，美国等少数国家的政治操弄已经越来越不得人心。

王毅指出，美国等少数国家的做法再次向世人暴露了什么是双重标准。大家不禁要问，美国如此关心穆斯林的人权，为何不断在中东等地区挑起或支持战争，造成大量无辜穆斯林民众伤亡？为何对阿拉伯人民的历史不公视而不见，不支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国？为何不为实现加沙永久停火、全面撤军发挥应有作用？

王毅表示，广大穆斯林国家早已看穿了美国的伎俩，清楚美国不过是以人权为幌子，企图干涉中国和发展中国家内政。包括穆斯林国家在内100多个发展中国家在人权理事会上明确支持中方，不仅是为了维护中方的正当权利，更是为了维护国际公平正义，维护发展中国家共同权益，维护不干涉内政这一国际关系基本准则。

王毅强调，今年是新中国成立75周年，中国保护促进人权的成就举世公认，新疆的发展进步有目共睹。西方列强侵犯中国人权的历史殷鉴不远，没有资格居高临下当教师爷。我们愿意在平等的基础上与各国就人权问题进行交流。中国的大门向世界敞开，欢迎各国朋友到中国走一走，看一看。在事实面前，任何谣言谎言都将不攻自破，任何对中国的抹黑污蔑都不会得逞。

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