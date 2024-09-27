人民网纽约9月25日电 （记者李志伟）当地时间9月25日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部出席“人工智能能力建设国际合作高级别会议”。会议由中国和赞比亚共同举办，旨在落实联大通过的加强人工智能能力建设国际合作决议，弥合数字和智能鸿沟，帮助“全球南方”在人工智能发展进程中平等受益。塞尔维亚总统武契奇、印尼统筹部长卢胡特以及80多个国家和国际组织的高级别代表与会。

王毅指出，人工智能既是全世界的重大机遇，也是全球性的重大挑战。习近平主席提出《全球人工智能治理倡议》，提出中国方案，贡献中国智慧。中方认为，推进人工智能全球治理应遵循几个原则：一要坚持全面平衡，人工智能治理涉及伦理价值、安全治理、标准规范、能力建设和机制机构等各个方面，要秉持系统思维全面平衡推进，构建人工智能全球治理框架。二要坚持公平普惠，打造开放、包容、普惠、非歧视的发展环境，让人工智能红利惠及所有国家。人工智能不能沦为维护霸权、追求优势的工具。三是坚持多边主义，在联合国框架下建立各国普遍参与的人工智能治理机制，让各国平等参与、平等受益。

王毅强调，在人工智能发展进程中，各国应守望相助，携手前行，确保所有国家权利平等、机会平等、规则平等，不让任何一个国家掉队。

王毅宣布中国《人工智能能力建设普惠计划》，围绕全球南方普遍期待提出“五大愿景”，开展“十项行动”。

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