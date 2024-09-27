人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

王毅出席“人工智能能力建设国际合作高级别会议”

2024年09月27日14:29 | 来源：人民网-国际频道
小字号

人民网纽约9月25日电 （记者李志伟）当地时间9月25日，中共中央政治局委员、外交部长王毅在纽约联合国总部出席“人工智能能力建设国际合作高级别会议”。会议由中国和赞比亚共同举办，旨在落实联大通过的加强人工智能能力建设国际合作决议，弥合数字和智能鸿沟，帮助“全球南方”在人工智能发展进程中平等受益。塞尔维亚总统武契奇、印尼统筹部长卢胡特以及80多个国家和国际组织的高级别代表与会。

王毅指出，人工智能既是全世界的重大机遇，也是全球性的重大挑战。习近平主席提出《全球人工智能治理倡议》，提出中国方案，贡献中国智慧。中方认为，推进人工智能全球治理应遵循几个原则：一要坚持全面平衡，人工智能治理涉及伦理价值、安全治理、标准规范、能力建设和机制机构等各个方面，要秉持系统思维全面平衡推进，构建人工智能全球治理框架。二要坚持公平普惠，打造开放、包容、普惠、非歧视的发展环境，让人工智能红利惠及所有国家。人工智能不能沦为维护霸权、追求优势的工具。三是坚持多边主义，在联合国框架下建立各国普遍参与的人工智能治理机制，让各国平等参与、平等受益。

王毅强调，在人工智能发展进程中，各国应守望相助，携手前行，确保所有国家权利平等、机会平等、规则平等，不让任何一个国家掉队。

王毅宣布中国《人工智能能力建设普惠计划》，围绕全球南方普遍期待提出“五大愿景”，开展“十项行动”。

(责编：于洋、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部