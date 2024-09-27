人民网巴黎9月26日电 （记者何蒨）在中法建交60周年之际，以“探索新前沿：法国与亚太地区创新与创业的合作之旅”为主题的第二届云南国际创新创业大赛巴黎赛区复赛于9月26日在巴黎成功举办，此次复赛由云南国际创赛组委会（YIIEC）与孵化平台法国璞跃巴黎（Plug and Play）联合主办，旨在提升云南在全球科技创新合作方面的潜力，推动云南与法国在绿色可持续发展、文化旅游、农业、食品、新材料和生物医药健康等领域的创新创业合作。

第二届云南国际创新创业大赛巴黎赛区复赛成功举办。云南国际创赛组委会供图

中国驻法兰西共和国大使馆科技处公参郭晓林、云南省驻法国商务代表处副主任李雪等嘉宾致辞，对中法两国在科技与创新领域的深入合作表达了期待。主办方代表也介绍了云南产业发展的现状和潜力，特别是云南作为面向南亚和东南亚的创新创业重要基地，可以为全球企业、特别是希望进入亚洲市场的公司，提供广阔的支持和平台。

此次赛事得益于当地合作机构建立的项目孵化库支持，同时结合云南重点产业发展需求，共20家初创企业经推选后，携其创新项目参与了复赛“闪电路演”，赛事还邀请到创赛伦敦赛区晋级决赛的项目负责人来到法国共同参与，项目内容涵盖绿色可持续发展、文化旅游、农业、食品、新材料、生物医药健康等多个领域。未来，云南国际创赛组委会将继续致力于推动全球创新与创业的发展，携手更多合作伙伴，共同开启更加辉煌的创新之旅。

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