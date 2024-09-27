人民网柏林9月27日电 （记者徐馨）9月24日至27日，第十三届德国柏林轨道交通技术展览会在柏林举行。本届展会的主题是“移动出行的未来”。自1996年创办以来，该展会是世界上规模最大、最重要的轨道交通博览会。今年，来自59个国家的2940家参展商参展，体现了该领域对数字化、智能化解决方案和可持续发展的关注。其中，来自中国的企业约200家。

中国铁路特别是高速铁路创新发展成果，一直以来备受国际社会关注。时速350公里高铁自动驾驶等多项世界领先铁路技术，展现了中国铁路在自主创新和科技自立自强领域的持续进展。此次以“创新发展，共建美好未来”为主题，中国国家铁路集团有限公司的展区就从多个角度生动呈现当代中国铁路发展图景，吸引了众多参观者驻足。

图为现场观众在排队体验复兴号模拟驾驶台。人民网记者 徐馨摄

该展区位于展会核心区域，具体分为路网建设、运输经营、科技创新、智能高铁、国际合作等5个板块和1个沉浸式特色体验区。特色体验展区安装了最新的复兴号智能动车组模拟驾驶台，吸引大批观众排队体验。

中国中车则以“迈向低碳未来”为主题，现场首发由中车四方股份公司自主研制的最新绿色智慧列车：CINOVA H2新能源智能城际市域动车组。该列车搭载氢燃料电池，利用氢气和氧气的电化学反应产生电能驱动。与国际同类产品相比，“装得更多、跑得更快、跑得更远”。

图为现场观众在参观中国首列新能源智能城际市域动车组。人民网记者 徐馨摄

作为中国首列新能源智能城际市域动车组，CINOVA H2车体色调颇有国风之韵，被来自中国的车迷亲切称为“动车版‘只此青绿’”。当然更重要的是它的科技硬核。CINOVA H2搭载了中国中车自主研发的氢燃料电池系统，具有完全自主知识产权。该车行驶全程实现零碳排放，每列每年可减少二氧化碳排放约730吨，且运行速度、载客能力、续航里程等关键性能优于国际同类产品，为非电气化铁路客运装备绿色升级注入全新动力。

图为现场观众登上新能源智能城际市域动车组驾驶室参观。人民网记者 徐馨摄

“我们希望通过持续的科技创新，为世界提供多元化的轨道交通系统解决方案，让全球共享‘中车方案’。”中国中车总经理（总裁）马云双表示。

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