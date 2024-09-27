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泽连斯基访美 却遭特朗普和共和党猛批

2024年09月27日13:48 | 来源：新华网
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新华社北京9月27日电 乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基正在美国访问，向美方寻求更多军事支持，但与民主党高层会面的“和睦”场面惹来共和党方面的强烈不满。

美国共和党总统候选人唐纳德·特朗普25日指责泽连斯基拒绝与俄罗斯达成和平协议。共和党籍国会众议院议长迈克·约翰逊则公开要求泽连斯基解除乌驻美大使的职务，指认乌方干预美国总统选举。

2月6日，在美国华盛顿，美国国会众议院议长迈克·约翰逊举行记者会。新华社发（亚伦摄）

俄乌冲突2022年2月升级以来，泽连斯基多次访美，寻求军事和经济援助。乌克兰官方一直尽量“平衡”处理与民主、共和两党之间关系，避免得罪任何一方。只是，随着美国总统选举投票日益临近，泽连斯基这次访美行程中的言行把共和党阵营惹急了。

泽连斯基先是在《纽约人》周刊22日发表的专访中批评特朗普竞选搭档、共和党副总统候选人詹姆斯·万斯。万斯曾“建议”乌克兰为结束冲突可放弃部分领土。泽连斯基说他“太激进”，同时质疑特朗普关于“当选后可迅速促成俄乌和平协议”的说辞，称他觉得特朗普“并不清楚如何停止这场战争”。

泽连斯基22日还到访宾夕法尼亚州斯克兰顿陆军弹药厂，与工人见面。宾州州长乔希·夏皮罗等民主党人陪同。宾州是美国总统选战必争的关键“摇摆州”之一，夏皮罗被视为民主党总统候选人、现任副总统卡玛拉·哈里斯的亲密盟友。一些共和党人、尤其是与特朗普关系紧密的共和党人批评这次参观是政治作秀。

这是2022年2月25日在乌克兰基辅拍摄的乌总统泽连斯基发表讲话的视频画面。新华社发（波多普列洛娃·娜佳摄）

众议长约翰逊25日公开致信泽连斯基，措辞强硬，开头即写道：“我要求你立即解职乌克兰驻美大使奥卡萨娜·马尔卡罗娃。”他指认马尔卡罗娃组织这次参观。

约翰逊说，这次参观没有邀请任何共和党人，“显然是偏袒某个政党的竞选活动，旨在帮助民主党人，显然是在干预选举”。“这一短视且刻意的政治举动导致共和党人对马尔卡罗娃能否公正、有效履行驻美外交官职责丧失了信任。”

泽连斯基定于当地时间26日造访国会大厦会晤两党议员，再前往白宫面见民主党籍总统约瑟夫·拜登和哈里斯。约翰逊说，他不会参加同泽连斯基的会晤。

特朗普上周说，或许会在泽连斯基访美期间同后者见面。在《纽约人》发表泽连斯基专访后，美国媒体猜测这次会面将不了了之。

特朗普在近期竞选活动中反复强调，他若当选，定能促成俄乌迅速结束冲突，并对泽连斯基质疑其“促和”能力表达不满。特朗普25日在北卡罗来纳州一场竞选集会上指认泽连斯基“中伤”自己，并揶揄对方“大概是地球上最棒的推销员”，“他每一次来我们国家，都会带着600亿美元离开”。

他指责拜登政府仍在向泽连斯基这个“拒绝达成协议的人”继续提供巨额援助，拖累美国人。按照特朗普的说法，这场冲突已经使“乌克兰不再是乌克兰”，泽连斯基若愿意达成“任何协议，即便是最差的协议，也比我们现在陷入的状况好”。

在本月早些时候的两党总统候选人电视辩论中，哈里斯坚持大力援乌立场，称“假如特朗普当总统，现在（俄罗斯总统）普京就坐在基辅了”。

拜登25日宣布，美国向乌克兰追加价值3.75亿美元的军事援助。（胡若愚）

(责编：徐祥丽、张悦)

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