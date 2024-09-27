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中国驻南非使馆举行庆祝中华人民共和国成立75周年招待会

2024年09月27日13:48 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡9月26日电 （刘畅）26日，中国驻南非使馆举行招待会，隆重庆祝中华人民共和国成立75周年。中国驻南非大使吴鹏、南非政府代表人居部长库巴伊分别致辞。南非总统府妇女、青年及残障部长奇昆加，非国大总司库拉莫豪帕等党、政、军警高层和工商、智库、高校、媒体等各界人士以及在南中资机构和华侨华人代表600余人出席。

吴大使致辞。人民网 刘畅摄

吴鹏大使致辞。人民网 刘畅摄

吴鹏在致辞中回顾了新中国成立75年来发展成就，强调党的二十届三中全会擘画了进一步全面深化改革、推动中国式现代化宏伟蓝图。吴鹏介绍了2024中非合作论坛北京峰会和拉马福萨总统对华国事访问的情况，表示中方愿以落实两国元首重要共识和高访成果为契机，推动中南新时代全方位战略合作伙伴关系良好开局，更好造福两国人民。

库巴伊部长致辞。人民网 刘畅摄

库巴伊部长致辞。人民网 刘畅摄

库巴伊代表南政府向中国政府和人民致以诚挚祝贺，盛赞中国经济社会发展伟大成就及对国际和平发展所作重要贡献。库巴伊表示，在两国元首共同引领下，中南关系取得丰硕成果，两国人民友谊持续深化，双边关系实现又一次跃升。南方愿不断密切对华各领域交流合作，进一步提升两国关系水平。

与会嘉宾共同观看国庆专题宣传片和中南特色文艺表演。人民网 刘畅摄

与会嘉宾共同观看国庆专题宣传片和中南特色文艺表演。人民网 刘畅摄

与会嘉宾共同观看国庆专题宣传片和中南特色文艺表演，参观中国发展主题图片展并参与中国传统文化展示活动。嘉宾们纷纷表达对中国发展繁荣的诚挚祝福，祝愿新时代中南关系取得更大发展。

(责编：于洋、杨牧)

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