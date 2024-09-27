人民网曼谷9月26日电 （记者简承渊）26日上午，海上丝路孔子学院2024年“孔子学院日”暨“孔子学院20周年”庆典活动在泰国曼谷成功举办。泰国博仁大学学术副校长帕塔楠·派琛楚、中国驻泰王国大使馆一等秘书王欢、柬埔寨驻泰王国大使馆一等秘书SAB Samkhan、老挝驻泰王国大使馆文化教育参赞Vilavath THEPHITHACK、中外语言交流合作中心——曼谷中心主任赵燕清、中国深圳桃李未来教育集团董事长方锦峰等受邀出席并致辞。

活动现场。人民网记者 简承渊摄

庆典现场亮点纷呈，“寻迹丝路”文创设计大赛颁奖仪式也在此次庆典中举行。12位获奖选手的作品不仅设计精巧、创意独特，更将中泰两国的文化元素进行了巧妙的融合与再创造。从中国传统的书法、绘画、茶，到泰国的暹罗猫、大象、佛像等元素，在设计师的巧手下焕发出新的生命力，展现了中泰文化交融共生的美好愿景。

中国驻泰国大使馆一等秘书王欢（左）为一等奖获奖者颁奖。人民网记者 简承渊摄

帕塔楠·派琛楚表示，孔子学院自建立以来，持续不断地在泰国基础教育至高等教育领域内传递着中华文化的深厚底蕴与独特魅力。

王欢在致辞中表示，本次庆典活动不仅是对丝绸之路辉煌历史的致敬，更是为中泰友谊注入了新的时代活力。

陈巍表示，在孔子学院成立20周年之际，本次庆典活动不仅是一次文化的盛宴，更是中泰两国人民友谊长存的见证。未来，海上丝路孔子学院将继续发挥其在促进中泰文化交流与合作中的独特作用，为中泰关系的长远发展注入新活力。

此外，柬埔寨、老挝驻泰国大使馆代表也纷纷在致辞中表示祝贺，并高度评价了孔子学院在推动东盟地区文化交流与合作方面所作出的积极贡献。

活动现场。人民网记者 简承渊摄

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