人民网阿尔及尔9月26日电 （记者郝瑞敏）当地时间9月25日，由中国驻阿尔及利亚大使馆、中国电影频道、阿尔及利亚文化和艺术部主办的“2024阿尔及利亚中国电影展映周”在阿尔及尔开幕，中国驻阿尔及利亚大使李健、中国电影频道总编辑张玲、阿文化和艺术部合作与交流司司长纳西姆出席开幕式并致辞，中阿两国官员、电影行业从业者、媒体代表等百余名中阿各界人士出席开幕式并现场观影。

中国驻阿尔及利亚大使李健出席开幕式并致辞。人民网记者 郝瑞敏摄

李健在开幕式上致辞时表示，本次电影周活动将展映五部反映中国发展成就、社会风貌与民族文化的影片，有助于阿观众通过电影更好地了解中国。希望未来中阿继续以电影为媒，积极促进电影领域交流合作和人员往来，让电影成为中阿人民间互相了解的窗口，进一步增进两国传统友好，丰富双边关系内涵，推动文明交流互鉴。

中国电影频道总编辑张玲出席开幕式并致辞。人民网记者 郝瑞敏摄

张玲表示，艺术是心灵沟通的最高境界，电影是文化交流的重要载体。中阿两国传统友谊深厚，虽地理上相隔遥远，但拥有相似的价值理念和情感共识。电影展映周活动将为促进两国人民的相互了解、增强民心相通搭建一座影像的桥梁。

阿尔及利亚文化和艺术部合作与交流司司长纳西姆出席开幕式并致辞。人民网记者 郝瑞敏摄

纳西姆表示，阿总统特本高度重视发展阿中双边关系，文化和艺术部致力于促进两国在人文领域的交流与合作。电影是阿新兴产业，阿方希望学习中方在电影生产、制作等方面的先进经验，不断深化两国在电影领域的务实合作。

中阿两国官员、电影行业从业者、媒体代表等出席开幕式。人民网记者 郝瑞敏摄

“2024阿尔及利亚中国电影展映周”将持续至9月30日，期间将展映《鲜花》《音乐家》《那人那山那狗》《钱在路上跑》《远去的牧歌》等5部优秀国产影片。

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