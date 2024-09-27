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新研究：锌影响B族维生素的吸收和代谢

2024年09月27日10:22 | 来源：新华网
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　　新华社东京9月27日电（记者钱铮）日本京都大学日前发布新闻公报说，该校研究人员参与的团队在新一期《美国实验生物学协会联合会杂志》发表论文说，保证锌营养状况对B族维生素的吸收和代谢非常重要。这项研究有助于研究锌缺乏症的相关症状。

　　B族维生素参与机体内各种反应，是维持生命不可或缺的营养元素。B族维生素在细胞内要发挥其生理功能，要以磷酸酯或核苷酸的形式存在，而这些磷酸酯无法通过细胞膜。因此，B族维生素跨膜运输前，磷酸酯会先发生水解，进入细胞内后再次磷酸酯化。此前的研究表明，一些锌依赖性酶参与磷酸酯水解过程，但其中的机制尚未探明。

　　京都大学等机构研究人员让15种可能与磷酸酯水解相关的酶都过量表达，然后用高效液相色谱法分析每种酶的水解活性，发现有4种锌依赖性酶在磷酸酯水解反应中发挥重要作用。

　　研究团队接下来准备了锌状况不同的培养液培养细胞，也使用缺乏锌的饵料饲养实验鼠。两种实验研究均发现，磷酸酯水解活性会因为锌缺乏而大幅下降。这表明，B族维生素的代谢很大程度上受锌营养状况的影响。

　　公报说，缺乏锌会表现出非常多样性的症状，其中一些症状与B族维生素缺乏症相似。这项成果不仅表明了锌营养状况和B族维生素代谢之间的关联，也说明锌缺乏症和B族维生素缺乏症之间的相似性，有助于研究锌缺乏症的相关症状。

(责编：徐祥丽、张悦)

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