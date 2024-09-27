新华社纽约9月26日电 综述｜美国港口工人罢工威胁引发产业界担忧

新华社记者刘亚南

美国国际码头工人联合会日前威胁，如果9月30日合同到期前劳资双方无法达成新的协议，美国东海岸和墨西哥湾沿岸30多个码头的数万名工人将举行罢工。美国产业界担心，罢工将对美国消费、出口及就业市场等带来冲击。

据悉，美国国际码头工人联合会与美国东海岸港口资方正就一份新的6年期劳动合同进行谈判。国际码头工人联合会主张在新合同中大幅涨薪，理由是过去6年合同期内，美国通货膨胀率远超薪资涨幅。此外，工会方面还要求禁止30多个港口装卸货所用机械设备自动化。若双方不能如期签订新合同，罢工可能会在10月1日开始。这将成为东海岸和墨西哥湾港口码头工人自1977年以来首次大规模罢工。

美国国际码头工人联合会代表4.5万码头工人的利益，这些工人来自36个码头，而这些码头大约处理美国50%的海上货物进口。

代表美国制造商、农民、批发商、零售商、进出口商、交通物流服务提供商和其他供应链相关方的170多家行业组织此前联名致信美国总统拜登，呼吁政府介入，促成双方达成协议。联名信警告，现在发生罢工将对美国经济带来破坏性影响，尤其是在通胀处于下降趋势的情况下。

美国零售业领导协会24日发表声明，呼吁双方回到谈判桌，快速找到解决方案。声明说，零售商对罢工可能给供应链和整体经济带来的负面影响感到担忧。

牛津经济研究院经济学家日前测算，如果东海岸和墨西哥湾港口工人以及波音公司3万名机械师的罢工持续到10月中旬，美国新增就业岗位可能会减少10万个左右。

美国服装鞋袜业联合会总裁兼首席执行官史蒂夫·拉马尔23日致信拜登表达担忧，并呼吁拜登政府立即对双方的谈判进行干预，撮合双方达成公平的劳动合同，以避免罢工严重冲击美国相关行业、工人、家庭和经济。

拉马尔说，东海岸和墨西哥湾港口去年处理了美国53%的服装、鞋类和配件进口，价值超过920亿美元，如果发生罢工，将导致港口在假日航运季高峰期中断，这将导致商品供应短缺，推高商品价格，使通胀大幅走高。

美国69名众议员20日联名写信给白宫，呼吁政府尽全力阻止罢工发生，保障商品流动，避免美国消费者和经济受到不必要的伤害。

美国最大人造圣诞树和圣诞装饰品批发商国民圣诞树公司首席执行官克里斯·巴特勒表示，尽管公司今年已经提前备货并更多使用美国西部的港口，但预计仍有15%的商品可能因码头工人罢工而被困在港口。

据美国媒体报道，如果罢工持续几周时间，美国汽车及零部件、药品等商品的供应可能受到显著影响，农产品和肉类出口会受到较大冲击。

投资银行杰富瑞集团零售业分析师科里·塔洛表示，虽然像沃尔玛这样的大企业或有能力应对罢工威胁，但小型零售商对进口商品依赖度较高，港口罢工可能会使其成本显著升高。

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